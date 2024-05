O diretor da Red Bull Oliver Mintzlaff demonstrou insatisfação com os 'flertes públicos' de Toto Wolff em relação a Max Verstappen, alegando que "não é certo" e aponta "falta de respeito" por parte do seu rival na Fórmula 1.

Em uma rara entrevista, o austríaco descartou qualquer conversa que Verstappen está considerando se juntar a Mercedes em 2025, uma vez que a equipe alemã já deixou claro várias vezes o interesse em ter o tricampeão mundial no time.

E Mintzlaff questionou se é correto Wolff ter feito diversos comentários públicos na tentativa de atrair Verstappen em um momento em que sua equipe está passando por dificuldades nos bastidores. Em uma entrevista a ser publicada no Bild Am Sonntag, Oliver Mintzlaff disse: "Eu entendo a pressão que Toto Wolff e, talvez as outras equipes, estão sofrendo após um ano de atraso."

"Mas acredito que Toto Wolff deve se concentrar nos seus próprios problemas, ele tem muitos. Também tem a ver com respeito, se eu continuar falando sobre os funcionários de outra equipe, não é certo."

Embora o início de temporada tenha sido conturbado em relação à batalha de poder dentro da Red Bull, Mintzlaff garante que não há nenhum indício de que Verstappen quer deixar o esquadrão antes do fim do seu contrato - que termina em dezembro de 2028.

"Max ainda tem um longo contrato com a gente e não disse uma palavra sobre não querer cumpri-lo", ele disse. "Não estou nem um pouco preocupado com o fato de ele estar considerando uma mudança. As coisas devem se acalmar agora, é o que Max quer e o que todos nós queremos também. Você precisa disso se quiser ser bem sucedido no esporte a longo prazo, seja no futebol ou na Fórmula 1."

Perguntado se ele consegue ver algum motivo que pudesse fazer Verstappen deixar a Red Bull, Oliver Mintzlaff disse: "Não. Pelo menos não consigo pensar em nenhum. Max quer o melhor carro e nós temos. Max quer ser campeão do mundo. Com a gente, ele tem chances. E Max é um cara leal."

"Ele sabe que Christian Horner e Helmut Marko sempre depositaram confiança nele. Além disso, a Red Bull é uma grande marca na qual ele se identifica. Então, existem muitas razões para ele ficar e nenhuma contra."

