O 'exército laranja' está em festa em Zandvoort. Mesmo com Ferrari e Mercedes mostrando força, a pole para o GP da Holanda de Fórmula 1 ficou com o dono da casa: Max Verstappen. O holandês conseguiu uma pole impressionante no final, superando Charles Leclerc por apenas 0s021.

Os dois terão Carlos Sainz e Lewis Hamilton na segunda fila, enquanto Sergio Pérez e George Russell vêm na sequência.

Pérez que, inclusive, causou uma confusão no fim da classificação, batendo na última curva com força, causando uma bandeira amarela local e atrapalhando os demais pilotos que vinham em volta rápida.

A Fórmula 1 encerra a 15ª etapa da temporada 2022 neste domingo com o GP da Holanda. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro. E já anote aí: assim que rolar a bandeira quadriculada em Zandvoort tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com a presença de Rico Penteado e Felipe Motta. Não perca!

Confira o grid de largada para o GP da Holanda:

