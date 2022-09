Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 decidiu neste sábado o grid de largada para o GP da Holanda, 15ª etapa da temporada 2022. E em uma classificação movimentada em Zandvoort, a pole position ficou com o dono da casa, Max Verstappen, tendo ao seu lado na primeira fila Charles Leclerc.

Completam o top 10 do grid de largada deste domingo: Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Sergio Pérez, que bateu na última curva, atrapalhando todo mundo, George Russel, Lando Norris, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda e Lance Stroll.

Enquanto no TL1 da sexta-feira deu dobradinha da Mercedes, a Ferrari liderou as duas sessões seguintes, com um 1-2 do time italiano no TL2 tendo Leclerc à frente e o monegasco ficando na ponta do TL3 também, marcando o melhor tempo do fim de semana até então: 01min11s632.

Q1

Com arquibancadas lotadas, a sessão foi iniciada com os pilotos já indo à pista assim que o relógio passou a marcar os 18 minutos de duração. O Q1 ocorreu sem maiores problemas para os pilotos.

No final, deu Verstappen no Q1. O holandês entregou uma volta em 01min11s317 para garantir a primeira posição na fase inicial da classificação com o novo melhor tempo do fim de semana. Mas ele vê bem em sua cola Hamilton, que entregou uma boa volta após o fim da regressiva para terminar a apenas 0s014 do rival de 2021. Completaram o top 10: Tsunoda, Leclerc, Norris, Russell, Stroll, Pérez, Alonso e Albon.

Foram eliminados, garantindo as posições de 16º a 20º na prova deste domingo: Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel e Nicholas Latifi.

Q2

O Q2 já teve um início mais lento, com apenas Albon saindo dos boxes nos três minutos iniciais. Mas antes mesmo que ele abrisse sua volta, a bandeira vermelha foi acionada, porque havia um sinalizador no meio da pista.

A sessão foi reiniciada após uma paralisação de cerca de cinco minutos, com pouco mais de 13 ainda no relógio.

No final, deu Sainz na frente, marcando 01min10s814. Mas o espanhol também viu uma Mercedes em sua cola: Russell, a apenas 0s010. Já Verstappen foi o terceiro, 0s113 atrás do piloto da Ferrari. Completaram os pilotos classificados para a disputa da pole position: Leclerc, Hamilton, Norris, Pérez, Stroll, Schumacher e Tsunoda.

Foram eliminados, garantindo as posições de 11º a 15º para o domingo: Pierre Gasly, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Zhou Guanyu e Alex Albon.

Q3

A ação na pista começou assim que a regressiva final de 12 minutos foi iniciada, com Verstappen sendo o primeiro a sair dos boxes em busca da pole position. Mas após a primeira leva de voltas, era Leclerc quem estava na frente com 01min10s456, apenas 0s069 à frente de Verstappen, com Hamilton em terceiro.

No final, deu o dono da casa. Max Verstappen fez 01min10s342 para ficar com a pole em casa, tendo Charles Leclerc em segundo. Completam o top 10 do grid de largada para o GP da Holanda: Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Sergio Pérez, que bateu na última curva, atrapalhando todo mundo, George Russel, Lando Norris, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda e Lance Stroll.

A Fórmula 1 encerra a 15ª etapa da temporada 2022 neste domingo com o GP da Holanda. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro. E já anote aí: assim que rolar a bandeira quadriculada em Zandvoort tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com a presença de Rico Penteado e Felipe Motta. Não perca!

Confira o grid de largada para o GP da Holanda:

F1 AO VIVO: TUDO SOBRE O CLASSIFICATÓRIO NA HOLANDA

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: