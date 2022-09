Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen fez a festa do 'exército laranja' neste sábado. Mesmo com Ferrari e Mercedes mostrando sua força, o holandês entregou uma grande volta no final da classificação para garantir a pole position para o GP da Holanda de Fórmula 1, em Zandvoort.

Parecia que a Ferrari estava a caminho da pole, mas Verstappen soube recuperar a diferença no segundo setor para garantir a posição de honra em casa com apenas 0s021 de vantagem para Charles Leclerc.

A pole veio após uma sexta-feira atribulada, com o holandês tendo problemas de câmbio logo no começo do TL1 e um corre-corre da Red Bull para preparar o carro para o TL2, mas com o RB18 não ficando ao gosto do campeão, algo que ele comentou na entrevista após a classificação.

"É inacreditável. Especialmente após ontem, que tivemos um dia difícil, mas trabalhamos muito bem durante a noite com toda a equipe e demos a volta por cima. E hoje tivemos um carro de corrida rápido também, mas foi bem próximo. Uma volta de classificação aqui é insana".

Verstappen ainda foi questionado se a Red Bull havia feito muitas mudanças no carro em relação à sexta-feira.

"Sim, mudamos muito, porque ontem acabamos correndo para preparar o carro para o TL2. Mas hoje ele foi novamente agradável de correr".

A Fórmula 1 encerra a 15ª etapa da temporada 2022 neste domingo com o GP da Holanda. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro. E já anote aí: assim que rolar a bandeira quadriculada em Zandvoort tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com a presença de Rico Penteado e Felipe Motta. Não perca!

