Charles Leclerc garantiu a vitória no GP da Austrália para disparar na tabela do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. O monegasco venceu a corrida em Melbourne com folga, depois de ver seu rival Max Verstappen ser forçado a abandonar pela segunda vez na temporada de 2022.

Sergio Pérez foi o segundo colocado e George Russell completou os três primeiros. O britânico, que disse que contou com a sorte para chegar ao pódio, salta para a segunda posição na classificação geral.

Lewis Hamilton, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Pierre Gasly e Alexander Albon fecharam o top 10 e a zona de pontuação.

Confira os resultados completos do GP da Austrália

