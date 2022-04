F1: Russell diz que pódio no GP da Austrália foi "sorte"

Carregar reprodutor de áudio

George Russell, da Mercedes, surpreendeu no GP da Austrália da Fórmula 1, que aconteceu neste domingo (10), e terminou a corrida em Melbourne na terceira posição. Com o resultado, o britânico saltou na tabela de classificação e assumiu a segunda colocação, atrás do líder Charles Leclerc e à frente de Carlos Sainz e Sergio Pérez.

Em entrevista após a corrida, Russell reconheceu que tiveram sorte na Austrália, mas está confiante de que a Mercedes "chegará lá depois de algumas corridas".

"Você tem que estar nisso para ganhar, e tirar proveito com o infortúnio dos outros, e obviamente tivemos um pouco de sorte hoje, provavelmente duas vezes. Há muito trabalho duro acontecendo na base em Brackley e Brixworth para tentar nos levar de volta à frente, então estar no pódio é especial."

"Nós nunca vamos desistir. Você sabe, temos que continuar lutando e neste fim de semana estávamos muito atrás de nossos rivais, mas aqui estamos no pódio. Então, queremos continuar com isso enquanto estamos com o pé atrás e tenho certeza que chegaremos lá depois de algumas corridas."

Questionado sobre o que espera para a próxima etapa, em Ímola, Russel disse: "Acho que vai levar algum tempo até que possamos lutar contra esses caras de vermelho e azul, eles parecem bastante excepcionais no momento, mas se alguém pode, a Mercedes pode, então vamos em frente."

