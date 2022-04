Carregar reprodutor de áudio

Quando ao GP de Melbourne chegava próximo do fim, Lewis Hamilton se aproximava do colega de equipe George Russell. O novato da Mercedes ficou a frente do heptacampeão após a segunda entrada do Safety Car na pista.

Sem nenhum dos dois pilotos disputando posições com adversários, Hamilton disse no rádio "vocês me botaram em uma posição realmente difícil". Para muitos, a mensagem soou como uma crítica à Mercedes por Russell ter ficado na frente após as trocas de pneus. Hamilton garante que não foi nada a ver com pedido de troca de posições.

O piloto explica que o comentário foi referente ao pedido da Mercedes de diminuir o ritmo e correr em ar limpo, já que o motor superaquecia quando ele pilotava atrás de Russell.

"Eu basicamente não podia correr pela posição porque o carro estava superaquecendo", explicou Lewis. "Então eu tinha que tirar o pé".

Apesar de não ter terminado no pódio, Hamilton ficou contente com o resultado da Mercedes. O terceiro e quarto lugar dos seus pilotos leva a equipe ao segundo lugar do Campeonato de Construtores.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"É um resultado fantástico para nós como uma equipe. Honestamente, é muito positivo. Estávamos 1,2s atrás, acho, na sexta-feira. Não parecia espetacular naquele momento. Fizemos um ótimo trabalho durante a noite [de sexta para sábado], classificamos na terceira fila e fizemos grandes largadas. Eu estava em terceiro", falou Hamilton.

"Foi uma sensação incrível lutar, ou pelo menos parecer que estávamos lutando, por um pódio naquele momento. Óbvio, não seguramos os ritmos das Red Bulls. Por mais que não melhoramos os carros nessas três corridas, acredito que nós realmente tiramos o máximo que conseguíamos dos pontos. Eu acho que, pelo meu lado, falhei com o time na última corrida e não consegui os pontos, mas conseguir esse resultado é ótimo.", disse Lewis. O inglês terminou em 10º na Arábia Saudita, conquistando 1 ponto.

Hamilton também exaltou o trabalho que George Russell está fazendo, no qual o colega de equipe conquistou o segundo lugar no campeonato após essas três corridas.

"É incrível. Ele fez um trabalho fantástico. Ele fez um trabalho fantástico hoje. Teve um grande ritmo. Ele foi sólido nessas três corridas", concluiu Hamilton.