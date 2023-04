Carregar reprodutor de áudio

O GP da Austrália foi uma das provas mais malucas da Fórmula 1 nos últimos anos. Nas ruas do Albert Park, tivemos belas disputas, grandes ultrapassagens, mas também fortes batidas, bandeiras vermelhas e um final sob safety car.

Em meio à tudo isso, Max Verstappen venceu pela segunda vez no ano, aumentando ainda mais sua vantagem na liderança do Mundial, enquanto Lewis Hamilton foi o segundo, fazendo seu primeiro pódio do ano, com Fernando Alonso em terceiro.

Apenas 12 pilotos completaram a prova deste domingo, o menor número desde o GP da Toscana de 2020. Veja abaixo o resultado final:

Veja DEBATE sobre o GP da Austrália, marcado por INCIDENTES em Melbourne | PÓDIO

GIAFFONE opina: Verstappen não quer ter amigos e lembra Alonso, RBR vai 'liberar' Pérez. E Hamilton?

