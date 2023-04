Carregar reprodutor de áudio

Atual bicampeão consecutivo da Fórmula 1 e líder da temporada 2023 da categoria máxima do automobilismo mundial, o piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP da Austrália na madrugada deste domingo, ampliando sua vantagem na tabela de classificação. A segunda posição ficou com o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. Quem completou o pódio foi o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin.

A corrida

Na largada, o britânico George Russell, que largou em segundo com a Mercedes, saltou bem e passou Verstappen. Na sequência, Hamilton também passou o holandês. No 'meio do bolo', o monegasco Charles Leclerc 'escapou' com a Ferrari e abandonou, causando entrada do safety car.

Com isso, Russell foi para os boxes para trocar pneus. Entretanto, o jovem inglês não contava com a batida do anglo-tailandês Alexander Albon, que 'estampou' o muro com sua Williams e causou bandeira vermelha. Com a interrupção da prova, os líderes puderam trocar pneus sem perder tempo.

Na segunda largada, com todo o pelotão da frente com pneus duros, Hamilton manteve a ponta, mas logo depois foi passado por Verstappen, que retomou a liderança. No 18º giro, o motor de Russell pegou fogo e o piloto abandonou, causando breve safety car virtual.

Na volta 48, Verstappen deu uma 'escapada', mas voltou à pista. A dois giros do fim, bandeira vermelha causada pelo abandono do dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas (abaixo). Relargada parada com todos calçados de pneus macios.

Os espanhóis Fernando Alonso e Carlos Sainz, da Ferrari, acabaram se tocando, com o piloto da Aston levando a pior e seu colega sendo punido em 5s em seu tempo de prova. Os mesmo aconteceu com os franceses da Alpine, Pierre Gasly e Esteban Ocon, que 'se bateram' (assista abaixo). Nova bandeira vermelha e, após deliberação dos comissários, as posições dos carros que não quebraram foram retomadas para uma nova largada, desta vez sob safety car. Fim de prova.

A F1 2023 retorna daqui a três fins de semana com o GP do Azerbaijão, em Baku, a quarta de 23 etapas deste ano. A cobertura completa desta temporada da elite global do esporte a motor você confere no Motorsport.com.

Veja DEBATE sobre o GP da Austrália, marcado por INCIDENTES em Melbourne | PÓDIO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Treinos que valem pontos? F1 vai 'longe demais' com entretenimento? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music