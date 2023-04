Carregar reprodutor de áudio

O caótico GP da Austrália trouxe definições importante para a classificação da Fórmula 1. Com a segunda vitória no ano, Max Verstappen consegue abrir uma boa vantagem para Sergio Pérez, enquanto Lewis Hamilton tenta entrar na briga pelo terceiro lugar.

Com os resultados deste domingo, Verstappen chega a 69 pontos contra 54 de Pérez, que aproveitou a punição de Carlos Sainz para terminar em quinto.

Já Fernando Alonso segue na terceira posição, com 45 pontos. Mas o espanhol vê Lewis Hamilton se aproximando. Com o segundo lugar hoje, o britânico chega a 38, desempatando com Sainz, que segue com 20. O espanhol da Ferrari na verdade empata agora com outro piloto: Lance Stroll.

Entre os construtores, a situação não é diferente. A Red Bull dispara na frente com 123 pontos, quase o dobro da Aston Martin, que tem 65. Mas o time de Silverstone vê a Mercedes mais próxima, com 56, enquanto a Ferrari fica em uma distante quarta posição, com 26.

Confira a situação do Mundial de Pilotos após o GP da Austrália:

Confira a situação do Mundial de Construtores após o GP da Austrália:

