Max Verstappen confirmou o favoritismo e garantiu mais uma vitória na temporada 2023 da Fórmula 1, agora correndo no GP da Áustria, na casa da Red Bull. O holandês junta ao triunfo do sábado o bom resultado do domingo e a volta mais rápida, garantindo todos os 34 pontos que estavam em jogo no fim de semana.

Em sua melhor performance do ano, Charles Leclerc foi o segundo colocado, seguido de Sergio Pérez, que teve que remar em sua corrida de recuperação após largar da 15ª posição.

E em uma prova marcada por inúmeras punições tardias por extrapolações de limites de pista, esse foi o restante do top 10 que compõe a zona de pontos: Lando Norris, Fernando Alonso, Carlos Sainz, George Russell, Lewis Hamilton, Lance Stroll e Pierre Gasly.

A Fórmula 1 retoma as atividades da temporada 2023 já no próximo final de semana com mais uma edição do GP da Grã-Bretanha, em Silverstone. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

Resultado do GP da Áustria após as penalidades Photo by: FIA

