A Fórmula 1 entregou neste domingo um GP da Áustria confuso. Limites de pista foram a ordem do dia, com as punições por exceder as linhas brancas tendo um papel fundamental ao longo da prova. Mas, em meio a esse caos, Max Verstappen confirmou seu favoritismo, garantindo mais uma vitória na temporada 2023.

Charles Leclerc foi o segundo colocando, enquanto Sergio Pérez fechou o top 3. Completaram os dez primeiros da corrida: Carlos Sainz, Lando Norris, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, George Russell, Pierre Gasly e Lance Stroll.

Para a largada, vimos um grid quase uniforme, com 17 dos 20 pilotos apostando nos pneus duros. Apenas Alonso, Bottas e Magnussen decidiram ir com os médios.

Verstappen largou bem e não deu chances para as Ferraris, com Hamilton saltando em cima de Norris para assumir a quarta posição e já iniciando a pressão em cima de Sainz. Mas, ao longo da primeiras curvas, Leclerc partiu pra cima do holandês em busca da ponta.

Mas o SC precisou ser acionado antes do fim da primeira volta. Na primeira curva, Tsunoda se envolveu em um toque, mas seguiu na pista, mesmo com sua asa dianteira ficando pela pista. Após uma escapada na brita, o japonês voltou aos boxes.

A prova foi reiniciada na volta 4. Verstappen conseguiu abrir para Leclerc, enquanto Sainz tinha Hamilton e Norris por perto, com Alonso em sexto. Russell já era o 11º e Pérez o 13º. Rapidamente o holandês abriu mais de 1s para Leclerc, com Sainz fazendo o mesmo com Hamilton.

Enquanto Verstappen já abria 2s5 para Leclerc na volta 10, outras brigas se formavam: Leclerc x Sainz pela segunda posição, Hamilton x Norris para P4 e Russell x Pérez por P11. Destes, o mexicano foi o primeiro a superar o rival.

Na volta 15, o SC Virtual foi acionado devido ao abandono de Hulkenberg. Isso ajudou Hamilton e Norris, que estavam passando pelos boxes e trocaram os pneus médios pelos duros. Mas o heptacampeão precisava tomar cuidado, já tendo recebido a notificação de limites de pista.

A Ferrari e as Aston Martins trouxeram seus pilotos para fazer paradas duplas e, destes, somente Stroll colocou duros. Mas duas trocas ruins da Ferrari fizeram com que Sainz perdesse posições para Hamilton e Norris.

Com isso, quando a bandeira verde foi acionada, Verstappen liderava à frente de Leclerc, com 17s de vantagem, mas ainda sem parar. Pérez, Hamilton, Norris e Sainz vinham na sequência, com o heptacampeão sendo punido com 5s por limites de pista.

Aproveitando o pneu médio e um ritmo melhor rendimento do carro, Sainz logo passou Norris e Hamilton para reassumir a quarta posição. Não precisou de nem uma volta para fazer o mesmo com Pérez.

Na volta 25, Verstappen entrou nos boxes para colocar pneus duros, voltando em terceiro, atrás das Ferraris. Após uma boa resistência do espanhol, o bicampeão conseguiu assumir a segunda posição. Mais atrás, Pérez se via pressionado por Hamilton. Mas duas voltas depois foi a vez do mexicano fazer sua troca.

Um erro de Hamilton permitiu o ataque e a ultrapassagem de Norris para assumir a quarta posição, enquanto Sainz também tomava uma punição de 5s.

Quando a prova chegava à metade, Leclerc liderava, mas com Verstappen já abrindo o DRS. Na volta 35, o holandês reassumiu a ponta, enquanto a Ferrari discutia com seus pilotos a possibilidade de fazer 3 paradas. Sainz ficava a 6s do monegasco e abria 7s5 para Norris. Hamilton completava o top 5 a 1s5 do britânico, tendo 2s6 de vantagem para Alonso, enquanto Pérez era P7 e Russell P9.

Após a volta 40, começamos a ver a segunda rodada de paradas, com diversos pilotos pagando suas punições por limites de pista. Verstappen já liderava com 26s para Pérez, com os dois precisando fazer suas segundas parada. Leclerc era o terceiro, a 8s do mexicano, com Sainz em quarto, pressionado por Norris na quinta posição. Alonso, Hamilton e Russell vinham na sequência.

O bicampeão fez sua segunda parada na volta 50, colocando um jogo de médios e voltando com folga na ponta.

Entrando nas 10 voltas finais, Verstappen e Leclerc se mantinham tranquilos na ponta, enquanto Sainz já era pressionado por Pérez pela terceira posição, enquanto Norris, Alonso, Hamilton e Russell já ficavam mais para trás.

Após uma disputa intensa, com diversas trocas de posições, Pérez levou a melhor em cima de Sainz, garantindo sua posição no pódio. E buscando garantir o ponto extra da volta mais rápida, Verstappen ainda foi aos boxes na volta 70 de 71 para colocar os pneus macios.

No final, Max Verstappen garantiu mais uma vitória na temporada 2023, triunfando no GP da Áustria com Charles Leclerc em segundo, enquanto Sergio Pérez garantiu a última posição do pódio. Completaram o top 10: Carlos Sainz, Lando Norris, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, George Russell, Pierre Gasly e Lance Stroll.

A Fórmula 1 retoma as atividades da temporada 2023 já no próximo final de semana com mais uma edição do GP da Grã-Bretanha, em Silverstone. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

