Após a Aston Martin obter sucesso com um protesto contra o resultado do GP da Áustria de Fórmula 1 ao acusar que pilotos rivais escaparam de punições por exceder limites de pista no Red Bull Ring, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) informou que não conseguiu analisar todas as mais de 1.200 possíveis extrapolações dos famosos track limits na disputa deste domingo em Spielberg.

Dos 20 pilotos, apenas George Russell, britânico da Mercedes, e o espanhol Fernando Alonso, justamente da Aston Martin, saíram da prova sem pelo menos um incidente de violação dos limites da pista reportado.

A grande maioria dos casos ocorridos com os demais 18 pilotos foi nas curvas 9 e 10, de alta velocidade. A FIA revelou que isso levou a mais de 1.200 casos relatados ao controle de corrida por potenciais extrapolações dos limites de pista, quando o carro vai para além da linha branca.

Devido a uma "situação sem precedentes", a FIA reconheceu que não foi capaz de revisar todas as possíveis infrações do GP. Um porta-voz do órgão disse: "Em relação às infrações dos limites de pista no GP da Áustria, observamos que, devido às especificidades do layout do circuito e à propensão de muitos pilotos de guiar repetidamente fora dos limites da pista, surgiu a situação sem precedentes na qual todas as possíveis infrações não puderam ser revisadas durante a prova".

“Antes da apresentação do protesto, já havíamos iniciado uma revisão completa das infrações aos limites da pista. Durante o GP, o controle de corrida foi encarregado de revisar bem mais de 1.200 instâncias em que um carro foi relatado como potencialmente fora da pista."

O Motorsport.com apurou que as equipes ficaram frustradas com o atraso no policiamento dos limites da pista na corrida, o que pode ter contribuído para que elas não pudessem avisar os pilotos quando tremulava a bandeira preta e branca -- que indica que o competidor está a só uma extrapolação de tomar uma penalidade.

A FIA enfatizou que mais uma vez pressionará a administração do Red Bull Ring a instalar caixas de brita, como as usadas do lado de fora da curva 4, para delimitar melhor as duas curvas finais -- a 9 e a 10.

Esta medida não foi implementada anteriormente devido ao fato de que o circuito austríaco também sedia corridas de moto, incluindo MotoGP. A FIA acrescentou: “Para resolver o problema em eventos futuros, renovaremos nossa recomendação ao circuito de adicionar caixas de brita nas curvas 9 e 10".

