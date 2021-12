Com a disputa pelo título da Fórmula 1 entre Max Verstappen e Lewis Hamilton empatada para o GP de Abu Dhabi, que encerra a temporada, a repercussão na imprensa internacional não poderia ser diferente: os principais jornais esportivos deram várias características à batalha mais acirrada da era híbrida.

"O combate do século", escreveu o L'Equipe, da França, em sua capa, enquanto o veículo holandês Sportwereld classificou como o "clímax definitivo". Outros, como o britânico The Daily Telegraph, apontou um heptacampeão "furioso" contra um "louco" rival. Confira as principais capas desta segunda-feira (6):

"O combate do século", apontou o veículo francês L'Equipe

L'equipe repercute Verstappen x Hamilton Photo by: Divulgacao

"O clímax final", divulgou o jornal holandês Sportwereld

"Fúria de Hamilton com um rival maluco", escreveu o caderno esportivo do britânico The Daily Telegraph

Verstappen x Hamilton Telegraph Photo by: Divulgacao

Outros veículos também citaram a batalha em seus periódicos, o The Sun, da Inglaterra, utilizou a expressão "Braking Bad", em um jogo de palavras referência ao termo 'Breaking Bad', dito quando alguém faz coisas erradas de repente. Já a Gazzeta dello Sport tratou a última corrida como um 'thriller' e relembrou o empate entre os dois na classificação para a última etapa.

O decisivo GP de Abu Dhabi está marcado para o próximo fim de semana, com o início dos trabalhos em 10 de dezembro e corrida no dias 12. Como de costume, a Band e a BandSports farão a transmissão na TV brasileira e o Motorsport.com seguirá na cobertura.

F1 2021: VERSTAPPEN e HAMILTON travam GUERRA na Arábia Saudita e chegam EMPATADOS para decisão | PÓDIO

