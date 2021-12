Chegou a hora. Depois de mais de oito meses e 21 GPs, a Fórmula 1 encerra a temporada 2021 neste fim de semana, com o GP de Abu Dhabi. E o clima não poderia estar mais quente: depois de uma prova polêmica e caótica em Jeddah, Lewis Hamilton e Max Verstappen chegam empatados para a grande final.

Com a vitória no GP da Arábia Saudita e o ponto extra da volta mais rápida, o heptacampeão reduziu a vantagem que Verstappen tinha no Mundial de oito para zero. É a primeira vez desde Emerson Fittipaldi x Clay Regazzoni em 1974 que os rivais na luta pelo título chegam à última etapa com a mesma pontuação. Na ocasião, o brasileiro conquistou o bicampeonato.

Hamilton e Verstappen tem 369,5 pontos cada, mas o holandês segue tendo a vantagem pelo número de vitórias: nove contra oito do rival. A matemática é simples: será campeão quem chegar à frente em Abu Dhabi, mas com alguns detalhes: qualquer persistência de empate favorece Verstappen. Ou seja, caso ambos abandonem, por batida ou causas naturais, o título fica com o piloto da Red Bull.

Já nos Construtores, a situação é bem mais confortável para a Mercedes. O pódio duplo de Hamilton e Valtteri Bottas, aliado ao abandono de Sergio Pérez, permitiram que a equipe alemã abrisse 28 pontos para a Red Bull com apenas 44 em jogo no domingo (25 da vitória + 18 do 2º lugar + 1 da volta mais rápida).

O final de semana em Yas Marina trará ainda outras definições da temporada 2021, como a disputa entre Charles Leclerc, Carlos Sainz e Lando Norris pela quinta posição no Mundial, o chamado título de "melhor do resto". A vantagem no momento é do monegasco, com 158 pontos, com o piloto da McLaren na sequência com 154 e o espanhol pouco atrás, com 149,5.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Vale lembrar que Yas Marina passou por modificações em seu traçado para esta temporada após as críticas ao GP de 2020. As mudanças prometem reduzir o tempo de volta e aumentar a média de velocidade, cortando algumas das curvas de 90 graus que existiam no formato anterior. Por isso, é preciso olho na sexta-feira para ver qual equipe pode ter a vantagem no fim de semana.

A previsão do tempo é bastante similar à de Jeddah: sem previsão de chuva e com temperaturas agradáveis. As mínimas previstas são de 18, 18 e 17 graus, enquanto as máximas são 28, 27 e 27 para sexta, sábado e domingo.

E não é apenas a F1 que encerra a temporada 2021 no domingo. A F2 também conclui seu ano em Abu Dhabi, tendo um claro favorito ao título. Oscar Piastri poderia ter garantido o título em Jeddah, mas a entrega de apenas metade dos pontos na terceira corrida impediu que a disputa chegasse ao fim com uma etapa de antecedência.

Mas tudo parece soprar a favor do australiano. Piastri lidera o campeonato com larga vantagem: 213,5 pontos contra 162 de seu companheiro de Prema, Robert Shwartzman. São 51,5 de diferença com apenas 65 em jogo no fim de semana. Após um final de semana para esquecer em Jeddah, o futuro piloto da Alfa Romeo na F1, Guanyu Zhou, caiu para terceiro, com 149 pontos.

Confira a programação do GP em Abu Dhabi, que terá também a final da Fórmula 2, além da agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Classificação Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 11h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 05h20 Bandsports Corrida 2 Sábado 11h45 Bandsports Corrida 3 Domingo 06h Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN e HAMILTON travam GUERRA na Arábia Saudita e chegam EMPATADOS para decisão | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. like

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: