Este fim de semana em Spa-Francorchamps será marcado pelo início das pesquisas movidas pela FIA, Federação Internacional de Automobilismo, para entender melhor como as asas flexíveis da Fórmula 1 se comportam em pista. Desta maneira, algumas equipes trouxeram novas especificações para seus carros e buscam superar os desafios impostos pelo traçado.

As mudanças exigidas pelo GP da Bélgica visam reduzir a potência das asas, em uma tentativa de reduzir a downforce e o arrasto - úteis no primeiro e terceiro setor da pista belga. Porém, as equipes não podem ir ao extremo com tal configuração, já que o segundo setor é mais sinuoso e complicado.

As alterações das asas dianteiras foram pensadas, principalmente, em torno das peças superiores, com aparos na borda de fuga para acomodar e equilibrar as decisões tomadas referente a parte traseira do carro. A Ferrari, por exemplo, observou que o carro apresenta algumas opções de configuração, mas a decisão final será tomada durante os treinos livres de sexta-feira.

Ferrari SF-24 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Mudanças aplicadas à traseira do carro são, quase sempre, mais óbvias, já que as equipes optam por reduzir o tamanho dos elementos, ficando dentro das exigências da FIA. Geralmente, os engenheiros adaptam aspectos mais complicados do design da asa, buscando reduzir o downforce e arrasto.

Outro aspecto que é necessário ser considerado pelas equipes é a asa de feixe, que alguns engenheiros escolhem introduzir uma variante maior. Na contramão, outros optam por selecionar algo da vasta gama de partes já utilizadas e disponíveis ao longo da atual temporada, oferecendo uma melhor interação com a escolha das asas traseiras.

O design escolhido pela Ferrari marca o retorno das especificações da última temporada em Spa. Com um plano principal similar e asa superior, a ideia é encontrar o nível perfeito de downforce no carro.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

A Scuderia mudou um pouco a ideia do design no que diz respeito à conexão entre a seção da ponta com a placa final. A montagem interna foi raramente apresentada após o fim da temporada de 2023, em contrapartida, a equipe continuou usando a solução em outras asas com nível de downforce.

Já as especificações da McLaren seguem uma tendência similar, apresentando um encaixe semicircular no centro da borda de fuga da aba superior. No entanto, o time britânico já usou um entalhe de tamanho diferente, dependendo das especificações da aba.

Na seção da ponta, acontece o mesmo. Isso se dá pelo fato da equipe já ter mudado o ângulo de ataque e formato em todo o conjunto de opções, buscando o funcionamento efetivo da aba superior e recorte da placa final do canto traseiro.

McLaren MCL38 technical detail Photo by: Giorgio Piola McLaren MCL38 diffuser Photo by: Giorgio Piola

O MCL38 apresenta uma asa de apoio única na Bélgica, trazendo menos carga na seção externa em comparação com as especificações que estavam sendo usadas pelo time até o momento.

Porém, o plano pode não funcionar em conjunto com os novos elementos da asa traseira para oferecer o nível necessário de downforce e arrasto. Mas tudo ainda será combinado após revisões no conjunto do duto de freio.

RB F1 Team VCARB 01 technical detail Photo by: Jake Boxall-Legge RB F1 Team VCARB 01 technical detail Photo by: Jake Boxall-Legge

Uma das configurações mais extremas na asa de apoio e traseira foi apresentada pela RB na Bélgica. O VCARB01 recebeu uma solução que se parece com a utilizada em Monza.

A traseira achatada foi combinada com uma aba superior similar, ângulo baixo de ataque e uma borda de fuga arqueada, enquanto isso, o recorte da placa final traseira superior está, significativamente, maior que o normal.

A asa do feixe está colocada em uma configuração plana, mas consideravelmente achatada, quando comparada com outras opções da equipe.

