F1: Confira imagens do sistema que vai vigiar asas flexíveis

A exigência da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, para estudar o comportamento das asas dianteiras dos monopostos de Fórmula 1 já entrou em vigor e, nesta sexta-feira de treinos livres do GP da Bélgica, câmeras estão instaladas em alguns carros selecionados.

Como foi adiantado pelo Motorsport.com, a FIA está estudando a dinâmica que se aplica com o uso de asas flexíveis usadas pelas equipes, para entender possíveis mudanças para o futuro.

Neste fim de semana, durante o evento que acontece em Spa-Francorchamps, alguns carros foram selecionados para receber câmeras com qualidade 4K nas asas para coletar imagens da asa dianteira durante o treino da sexta-feira. Equipes como a McLaren e a Ferrari estão sendo usadas para os estudos da regulamentadora.

Para auxiliar as pesquisas, as equipes colocaram adesivos de referência em formato de pequenas bolinhas nas peças. Quando os vídeos forem baixados após o TL, os pontos irão ajudar a FIA a traçar o movimento da asa durante a aceleração.

Acredita-se que os estudos serão conduzidos ao longo das próximas semanas e ajudarão a regulamentadora da F1 a explicar melhor a dinâmica da asa dianteira, tendo nova visão para exigir mudanças para 2025.

Ferrari SF-24 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Como mostra a imagem exclusiva, as equipes aplicaram seis pontos na parte frontal e seis na asa traseira. Essas marcações têm 20 milímetros de diâmetro e sua localização foi escolhida estrategicamente pela FIA, para conseguir determinar o vetor de movimentos que podem estar causando deformações excessivas.

Durante a temporada de 2024, as equipes notaram que as asas flexíveis trazem benefícios para o equilíbrio do carro, colocando um grau maior de elasticidade de aerodinâmica nos carros.

A Mercedes divulgou que teve algum nível de flexibilidade com sua asa dianteira, que chegou durante o GP de Mônaco desta temporada. Tal fato teria beneficiado o equilíbrio do carro e deve seguir sendo usado pela equipe enquanto for permitido pelo regulamento atual.

James Allison, o diretor técnico da equipe, chegou a explicar o assunto: "Eu acho que todos nós estamos tentando garantir que consigamos passar no teste de flexibilidade da FIA".

