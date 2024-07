Famin deixará chefia da Alpine após parada da F1

Bruno Famin anunciou que deixará o cargo de chefe da Alpine na Fórmula 1 no final de agosto, com o chefe da Hitech F2 e F3 Oliver Oakes esperado como seu substituto.

Famin foi originalmente contratado pela Alpine para supervisionar a divisão de motores no início de 2022 antes de se tornar vice-presidente de automobilismo em meados de 2023 e, em seguida, chefe interino de equipe quando o anterior, Otmar Szafnauer, foi demitido há um ano, antes de Famin continuar no cargo em 2024.

Mas as especulações sobre sua posição em meio às muitas mudanças decretadas pelo novo consultor especial da equipe, Flavio Briatore, se intensificaram quando o GP da Bélgica deste fim de semana começou, com o Motorsport.com relatando que uma mudança na Alpine estava chegando.

Famin confirmou essa situação na coletiva de imprensa dos chefes de equipe em Spa na sexta-feira, embora não tenha nomeado seu substituto.

Pouco depois, a Alpine divulgou esta declaração confirmando a notícia: "A Alpine F1 Team pode confirmar que Bruno Famin deixará seu cargo atual como chefe de equipe da divisão de F1 até o final de agosto.

“Bruno ficará responsável por todas as outras atividades de automobilismo do Renault Group em Viry-Chatillon. Um novo diretor de equipe será anunciado oportunamente.”

Famin continuará trabalhando para a Alpine – retornando a supervisionar a fábrica de motores de F1 de Viry-Chatillon enquanto a Renault avalia se deve prosseguir com seu plano de tornar a Alpine uma equipe cliente, além de ser responsável por seus projetos Hyper World Endurance e Fórmula E [como Nissan].

“No último ano, tenho dobrado minhas atividades com a função de VP de automobilismo, onde estou gerenciando a Viry-Chatillon com todos os projetos [World] Endurance, Dakar, Fórmula E que estamos gerenciando lá”, disse Famin.

“E além disso, atuando como diretor chefiando a equipe Alpine de F1. E estou considerando as apostas do novo projeto – sobre a Viry.

“Acho que seria muito mais útil para a empresa dedicar meu tempo, concentrar meu tempo nas atividades da Viry.

“Quero dizer, todas as outras atividades de automobilismo e o projeto de transformação – se for confirmado – porque será um grande impacto para todas as pessoas de Viry.

“Não podemos esquecer que os rapazes em Viry estão fazendo um trabalho incrível.

“Todos nós sabemos que desde 2014 não temos o melhor motor em Viry, mas é um dos motores que mais melhorou desde 2014 e agora ainda não estamos exatamente no topo, mas a melhoria foi muito boa e o trabalho que está sendo feito em Viry para preparar o motor de 2026 é incrível.

“Fixamos metas muito altas e estou confiante de que podemos atingir essa meta. Os números que tivemos do dinamômetro são muito bons.

“Todas as pessoas estão muito envolvidas, muito profissionais, muito qualificadas - e é uma situação muito difícil lá.

“E eu acho que todas as pessoas lá [valem] a pena dedicarmos o tempo necessário para estar com elas neste projeto, o que é enorme.”

Famin também insistiu que não teve “nenhum problema” com Briatore que levou a esse desenvolvimento em sua função na Alpine.

“Temos um novo consultor executivo há algum tempo. Não tenho problemas com Flavio.

“O pouco tempo que passamos juntos, não tenho absolutamente nenhum problema, nenhum problema. Todo mundo o conhece. Ele tem seu jeito, ele tem seus próprios objetivos. Não tenho problema.

“Mas acho que ficará mais claro desse lado se eu deixar o papel de chefe de equipe na Alpine F1 e dedicar meu tempo e deixar o papel de chefe de equipe até o final de agosto.

“E me dedicar totalmente às atividades de Viry-Chatillon a partir de 1º de setembro.”

Famin também sugeriu que o plano de tornar a Alpine uma equipe cliente de F1 e dedicar recursos adicionais à sua base em Enstone só poderia prosseguir depois que um acordo fosse feito com as obras que fazem parte dos poderosos sindicatos franceses em Viry-Chatillon.

