F1: Companheiros comparados: quem é o melhor piloto de cada time em 2023?

A temporada de Fórmula 1 está chegando ao fim e todos os pilotos do grid querem terminar o ano à frente do outro lado da garagem. Algumas duplas são bem equilibradas, com tudo em jogo nas três últimas corridas, enquanto outras são totalmente unilaterais.

Então, aqui está um resumo das batalhas pela supremacia, equipe por equipe.

Red Bull: Max Verstappen x Sergio Pérez

Este é um negócio fechado. Verstappen tem uma enorme vantagem de 17-2 sobre Pérez na classificação – incluindo 10 poles contra duas de Pérez – e é o mesmo saldo de 17-2 nas corridas (embora Pérez tenha dois abandonos contra zero de Verstappen). As chances de Pérez abandonar pela terceira vez são de 12/1.

O atual campeão mundial conquistou 18 pódios, enquanto Pérez alcançou apenas oito – um retorno decepcionante dado o nível de carro à sua disposição. Quanto aos pontos, Verstappen tem mais que o dobro da pontuação de seu companheiro de equipe, 491 a 240.

Mercedes: Lewis Hamilton x George Russell

É uma batalha muito mais equilibrada na Mercedes, pelo menos na classificação. São 10-9 para Hamilton aos sábados (ou sexta-feira se for fim de semana de sprint!), mas a experiência do heptacampeão fica evidente nas corridas, à medida que o saldo passa para 13-6.

Russell talvez não tenha tido o desempenho esperado naquela que às vezes foi uma segunda temporada difícil na Mercedes. Ele tem apenas um pódio contra os seis de seu companheiro de equipe e quando se trata de pontos, Hamilton garantiu 69 a mais do que os 151 do jovem britânico. Hamilton tem 9/1 para vencer neste fim de semana.

Ferrari: Charles Leclerc x Carlos Sainz

Leclerc é um dos melhores pilotos em uma volta única, e isso fica evidente com uma vantagem de 12-7 sobre Sainz na classificação e quatro poles contra as duas de seu companheiro de equipe. Nas corridas, porém, eles são mais parecidos.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, congratulate each other in Parc Ferme

Leclerc ainda tem vantagem no domingo, mas por pouco, 10-9, com ambos os pilotos não conseguindo terminar duas vezes e Leclerc também desclassificado uma vez. Quando se trata de pontos, porém, Sainz está à frente com 183 a 166, com mais colocações nas primeiras posições. As chances de um pódio duplo são de 12/1.

McLaren: Lando Norris x Oscar Piastri

Norris foi o líder da McLaren na temporada passada e, apesar de algumas performances impressionantes do estreante Piastri, o piloto britânico manteve esse status. Ele tem uma vantagem confortável em todas as estatísticas e tem 15/8 para terminar entre os dois primeiros neste fim de semana.

Norris vence o saldo de classificação por 13-6 e as corridas por 15-4, enquanto garantiu seis pódios contra os dois de Piastri e conquistou quase o dobro dos pontos em 169 a 87. No entanto, Piastri tem uma estatística que Norris adoraria - ele tem uma pole e uma vitória…só que isso foi na sprint no Catar.

Ambos os pilotos também foram ajudados nas corridas pela equipe no pitlane. A tripulação quebrou o recorde de pit stop de 1.8s no Catar e está perseguindo a Red Bull no ‘campeonato’ pelo desempenho no pit stop. As chances de eles irem mais rápido novamente são de 2/1.

Aston Martin: Fernando Alonso x Lance Stroll

Alonso começou a temporada como candidato ao título, mas a equipe não conseguiu acompanhar as atualizações de seus rivais. Alonso abandonou as duas últimas corridas e as chances de ambos os carros pontuarem neste fim de semana são de 7/2.

Alonso dominou Stroll totalmente – ainda mais do que Verstappen domina Pérez. Ele tem mais do que o trirplo de pontos de Stroll com 183 a 53, tem sete pódios contra zero de Stroll e superou o canadense na qualificação por 17-2 e nas corridas 16-3. Agora isso é domínio.

Alpine: Esteban Ocon x Pierre Gasly

Quando Gasly se juntou à Alpine no início do ano, muito se falou desta parceria – ela iria explodir ou explodir? Os dois pilotos franceses não são melhores amigos, mas lutaram muito. Gasly atualmente está em vantagem.

Photo by: Alpine Esteban Ocon, Alpine A523, Pierre Gasly, Alpine A523

Gasly superou Ocon na classificação por 12-7 e nas corridas por 10-8, com mais 11 pontos em 56-45. No entanto, Ocon – que tem 25/1 para fazer o último pit stop neste fim de semana – tem seis abandonos e esteve à frente em três das últimas quatro corridas.

Williams: Alex Albon x Logan Sargeant

Se você pensava que Verstappen era o piloto mais dominante no grid, pense novamente. Esse prêmio vai para Alex Albon – especialmente nos qualis, em que ele tem uma vantagem de 19 a 0 sobre seu companheiro de equipe americano e está até se tornando um player regular entre os 10 primeiros.

A vantagem de Albon é semelhante à que Russell, ex-piloto da Williams, teve sobre Nicolas Latifi. Ele tem uma vantagem de 16-2 nas corridas e embora Sargeant tenha conseguido seu primeiro ponto nos EUA – ele está 12/1 para conseguir outro no Brasil – Albon marcou 27, com dois nonos lugares nas últimas duas corridas.

AlphaTauri: Yuki Tsunoda x Daniel Ricciardo

Tsunoda teve três companheiros de equipe diferentes nesta temporada. Ele superou confortavelmente Nyck de Vries durante metade do ano, mas passou por momentos mais difíceis contra Ricciardo, que saiu no meio da temporada, e Liam Lawson, que o substituiu em cinco corridas quando o australiano quebrou a mão.

Ricciardo surpreendeu na última corrida no México, colocando-se em quarto lugar no grid e terminando em sétimo – de longe o melhor resultado da equipe no ano. Atualmente está 2-2 nos qualis e corridas, mas o australiano pode somar mais pontos no Brasil e está 20/1 para ficar entre os seis primeiros.

Alfa Romeo: Valtteri Bottas x Zhou Guanyu

Esta dupla favorece o ex-piloto da Mercedes, Bottas, com uma proporção de 12-7 tanto na qualificação quanto nas corridas. O piloto finlandês só marcou pontos em uma oportunidade a mais que o seu companheiro de equipe chinês, mas o valor deles foi superior, colocando-o com uma vantagem de 10-6.

Bottas terminou a primeira corrida em oitavo, já que a equipe se mostrou muito promissora, mas isso foi desaparecendo com o passar da temporada. Zhou terminou à frente de Bottas na última corrida nos EUA, então ainda pode haver uma chance de equilibrar, mas Bottas está 9/4 para terminar nos pontos.

Photo by: Alfa Romeo Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Haas: Nico Hulkenberg x Kevin Magnussen

Hulkenberg juntou-se à Haas com grandes expectativas este ano, mas enfrentou um companheiro de equipe difícil, Magnussen. Ele fez o negócio, no entanto, com uma vantagem de 13-6 na classificação e uma vantagem de 11-8 nas corridas. Magnussen qualificou-se na pole no Brasil no ano passado, mas as suas probabilidades de conseguir isso novamente são de 500/1.

Hulkenberg marcou mais pontos do que seu companheiro de equipe por 9 a 3 – mas isso não conta a história completa, já que Magnussen terminou com três pontos, enquanto os pontos de Hulkenberg vieram todos do sétimo lugar na Austrália mais um sexto lugar na corrida sprint austríaca.

