A Fórmula 1 realizou neste sábado (1º) o treino classificatório para o GP de Singapura, 17ª etapa do campeonato de 2022. O grande nome da sessão foi Charles Leclerc, que conquistou sua nona pole position da temporada.

O monegasco terá ao seu lado uma Red Bull, mas não de Max Verstappen, que será apenas o oitavo no grid, mas a de Sergio Pérez. Lewis Hamilton e Carlos Sainz formarão a segunda fila.

O treino em Marina Bay foi marcado pelas condições mistas, com a pista molhada em seu início, com os pilotos optando por pneus slicks no Q3.

Confira como ficou o grid de largada

Q4 AO VIVO: Tudo sobre a classificação da F1 em Singapura, com a presença do jornalista Thiago Alves e de Roberto Faria, piloto da F3 Britânica

