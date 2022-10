Carregar reprodutor de áudio

'No further action' para Lewis Hamilton. A FIA resolveu não penalizar o piloto da Mercedes por conta do uso indevido de joias durante o fim de semana de Fórmula 1 em Singapura.

Logo após o término dos treinos livres finais no circuito de Marina Bay, os comissários anunciaram que Hamilton estava sendo investigado por uma suposta violação do Código Esportivo Internacional da FIA. Hamilton foi convocado sob o Apêndice L, Capítulo III do ISC, que abrange uma variedade de equipamentos dos pilotos, incluindo capacetes, roupas resistentes a chamas, apoios de cabeça e cintos de segurança.

No entanto, a cláusula também abrange o “uso de joias”, que tem sido um tema quente durante todo o ano. As regras afirmam: “O uso de joias na forma de piercing ou correntes de metal no pescoço é proibido durante a competição e, portanto, pode ser verificado antes do início”.

Ao se apresentar, Hamilton explicou que foi recomendado pelos seus médicos a não retirar o piercing do nariz. Os comissários então, consultaram o médico da FIA que ficou de acordo com o relatado no relatório médico e aconselhou a não retirada do item.

Falando na coletiva de imprensa pós qualificação em Singapura, Hamilton deu sua versão dos eventos: "Eu não estou tentando fazer uma declaração [usando o piercing no nariz na pista]”, ele começou.

"Basicamente, tenho essas minhas joias e meu piercing no nariz há anos. Tivemos toda aquela comoção no início do ano e na época estava soldado para não se soltar. Eles me deram uma isenção para muitas corridas até que eu encontrasse uma solução.

“Eu fui e tirei e tentei encontrar uma solução para colocá-lo e retirá-lo [regularmente]. Ele foi infectado por causa disso e eu estava apenas continuando com essa infecção. Então eu tive uma bolha de sangue e eu estava falando sobre isso – eu só tinha uma ferida no nariz.

"Voltei e tive que consertar – repugnantemente – a bolha de sangue porque havia pus e sangue e outras coisas. Então eu coloquei e nas últimas duas semanas começou a cicatrizar e eles [equipe médica] me pediram para mantê-lo. É uma loucura termos que falar sobre algo tão pequeno. Eu tiro todo o resto. Neste ponto, eu realmente não me importo em ser honesto.”

Mercedes multada em 25 mil euros

Já a Mercedes não se safou de uma multa em dinheiro. A equipe foi penalizada em 25 mil euros por não cumprir corretamente o formulário de autoanálise corretamente.

"Conforme exigido pelo Artigo 31.1 do Regulamento Esportivo da Fórmula 1 da FIA, a equipe apresentou um formulário de autoanálise para o carro 44 no qual eles declararam que o piloto cumpriu o requisito de não usar joias sob a forma de piercing. Esta declaração estava incorreta no caso de HAM que tinha um piercing no nariz que ele não tinha removido. O Gerente da Equipe explicou que a equipe não sabia que HAM tinha um piercing. O time assumiu, sem perguntar a HAM, que ele havia seguido ou seguiria o mesmo procedimento para este evento. Os comissários aceitam que o erro na declaração neste caso não foi intencional ou deliberado, mas não teria ocorrido se a equipe tivesse feito uma investigação de HAM antes do preenchimento e envio da declaração."

