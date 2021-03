Max Verstappen brilhou neste sábado no Bahrein, no treino de classificação para aa primeira prova do ano da Fórmula 1. O piloto da Red Bull deixou de estar à frente na sessão apenas no Q2, muito por conta da estratégia da equipe que já havia feito sua melhor volta com pneus médios, composto que ele iniciará a corrida.

Após o treino, os comissários da FIA investigaram se Esteban Ocon, Lance Stroll, Sebastian Vettel e George Russell ignoraram as bandeiras amarelas no final do Q1, quando Carlos Sainz parou sua Ferrari na pista, com problemas técnicos. Os delegados chegaram a conclusão de que os quatro pilotos não fizeram nada de errado, mantendo o resultado visto na pista.

Confira o grid de largada completo do GP do Bahrein

