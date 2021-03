Lewis Hamilton disse que deu tudo o que podia na classificação para o GP do Bahrein de Fórmula 1, mas a Red Bull foi simplesmente muito rápida.

O heptacampeão mundial acabou no segundo lugar no grid para a abertura da temporada, mas foi impotente para evitar que Max Verstappen ganhasse a pole position por 0s388.

E embora a Mercedes tenha feito bons progressos desde o problemático fim de semana de testes da pré-temporada, Hamilton reconheceu que não havia mais nada que pudesse ter feito.

"Parabéns ao Max. Ele fez um ótimo trabalho, estava muito rápido na última volta", disse Hamilton. "Eu absolutamente dei tudo o que tinha, mas infelizmente não foi bom o suficiente."

Hamilton elogiou os passos à frente que a Mercedes deu desde os testes, mas estava ciente da tarefa que sua equipe agora enfrentaria para encontrar mais velocidade.

"Sempre há mais, mas foi o melhor que pude fazer, isso é certo", disse ele. "Consegui absolutamente tudo o que pude do carro.”

“Acho que fizemos um trabalho muito bom nos testes para vir aqui. Os rapazes que voltaram da fábrica fizeram um trabalho incrível.”

"E nossa analista aerodinâmica, Kim, está dando ótimas informações para que possamos provar e levar o carro onde precisávamos para estar mais perto da Red Bull.”

"Acho que estar tão perto, considerando que nos testes estávamos um pouco atrás, foi bom."

O companheiro de equipe de Hamilton da Mercedes, Valtteri Bottas, disse que perder um conjunto de pneus macios no Q1 o colocou em desvantagem para as voltas finais, já que ele tinha apenas um único jogo de pneus novos para o Q3, onde terminou em terceiro.

No entanto, ele acha que ainda há muito pelo que jogar na corrida, especialmente se ele e Hamilton trabalharem juntos contra Verstappen.

"Não foi tão ruim, mas obviamente não estamos onde queremos estar", explicou. “Mas pelo menos começar em terceiro, e a partir daí tudo é possível e obviamente o objetivo é só amanhã.”

"Claro que agora temos dois carros na frente contra o Max, então tenho certeza que podemos cooperar e fazer algo de bom."

