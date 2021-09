A Fórmula 1 realizou neste sábado o treino de classificação para o GP da Holanda e Max Verstappen foi o grande destaque, ao superar Lewis Hamilton por apenas 0s038. Mas, o treino que definiu o grid de largada teve algumas surpresas, como Sergio Pérez, que não conseguiu passar do Q1, além do sétimo posto de Antonio Giovinazzi.

Confira como ficou o grid de largada para a 13ª corrida de 2021, a primeira na Holanda desde 1985.

F1 AO VIVO: Tudo sobre a CLASSIFICAÇÃO para o GP da HOLANDA, com o debate sobre o GRID em ZANDVOORT

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #129 - A aposentadoria de Raikkonen e tudo sobre o GP da Holanda

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: