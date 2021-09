Nikita Mazepin disse que o companheiro de equipe, Mick Schumacher, arruinou deliberadamente sua última volta na classificação para o GP da Holanda de Fórmula 1, o que o deixou furioso.

Mazepin foi ultrapassado por Schumacher enquanto os dois pilotos se preparavam para as voltas finais do Q1 em Zandvoort, próximo à última curva.

Sebastian Vettel, da Aston Martin, estava completando uma volta rápida ao se aproximar dos carros da Haas e foi forçado a tirar o pé, resultando na investigação do incidente pelos comissários.

A FIA por fim não puniu nenhum piloto, dizendo que enquanto Vettel estava sendo bloqueado, havia seis carros na curva final devagar, o que significa que não era um “impedimento desnecessário” como está escrito nos regulamentos.

Schumacher e Mazepin se classificaram em 19º e 20º, respectivamente, mas Mazepin ficou irritado após o treino porque Schumacher o havia ultrapassado, dizendo que o piloto alemão arruinou sua volta propositalmente.

“Estou muito aborrecido, para ser honesto, porque não deveria ter sido tão difícil com o tráfego”, disse Mazepin. “Você sabe [como] funcionam as regras de uma equipe de F1, em um fim de semana você é o primeiro carro, no seguinte você é o segundo. Este fim de semana foi a minha vez de ser o primeiro carro, e uma vez em Ímola ultrapassei o primeiro carro, quando era o segundo, e levei uma bronca da equipe.”

“Agora, isso aconteceu comigo pela segunda vez, quando meu companheiro de equipe me ultrapassou e, em seguida, me jogou no tráfego e, em seguida, fodeu minha última tentativa de classificação de propósito.”

“Portanto, não estou feliz porque se você fizer isso uma vez e não souber, tudo bem, mas quando você continua fazendo, é deliberado.”

“Não deveria haver tensão assim na equipe, então estou puto.”

Questionado se ele havia falado com a equipe sobre isso, Mazepin disse: “Já disse à equipe o que penso e concordo, mas não sei o que a outra parte diz.”

Mas Schumacher afirmou após a sessão que perguntou à equipe, se ele tinha permissão para passar Mazepin, e foi avisado.

Falando à Sky Alemanha sobre os comentários de Mazepin, Schumacher disse: “Não sei bem do que ele está falando.’

“Não sei se passaram a ele, mas perguntei se podia ultrapassá-lo porque os meus pneus estavam muito frios e ele costuma dar uma volta mais lenta que a minha.”

“Consegui o OK e, portanto, passei por ele cedo o suficiente e também tinha Lando [Norris] entre nós.”

“Então não havia razão para fazer drama disso, porque a volta dele não foi arruinada por causa disso.”

“Acredito que vamos discutir isso internamente com a equipe e Gunther também vai comentar.”

“Mas, do meu lado, não acho que fizemos nada de errado.”

