Max Verstappen foi o mais rápido, mas a pole para o GP da Bélgica de Fórmula 1 ficou com Carlos Sainz. Com o holandês em uma lista de sete pilotos punidos por trocas na unidade de potência, o resultado de pista é bem diferente do grid de largada de fato para o domingo.

Seis pilotos trocaram componentes da unidade de potência suficientes para receberem a punição de largar do fundo do grid: Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Zhou Guanyu e Mick Schumacher.

Já Valtteri Bottas também foi punido, mas ficou no limite de 15 posições, o que significa que ele larga à frente destes seis independente do resultado final. Enquanto isso, os demais tiveram sua ordem de largada definida pelas posições finais no quali.

Aplicando as punições, teremos a seguinte ordem no top 10: Carlos Sainz, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, George Russell, Alexander Albon, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Lance Stroll e Sebastian Vettel.

Já entre os pilotos punidos, Max Verstappen será o melhor colocado, saindo de 15º, à frente de Charles Leclerc, Esteban Ocon, Lando Norris, Zhou Guanyu e Mick Schumacher.

A Fórmula 1 volta à pista de Spa-Francorchamps no domingo para o GP da Bélgica, 14ª etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 10h, com transmissão da Band e da F1TV Pro.

E já anote aí: assim que acabar a corrida, tem Pódio AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com a presença de Rico Penteado e Felipe Motta em uma análise completa da etapa de Spa. Não perca!

Confira o grid de largada para o GP da Bélgica após a aplicação das punições:

1 - Carlos Sainz

2 - Sergio Pérez

3 - Fernando Alonso

4 - Lewis Hamilton

5 - George Russell

6 - Alex Albon

7 - Daniel Ricciardo

8 - Pierre Gasly

9 - Lance Stroll

10 - Sebastian Vettel

11 - Nicholas Latifi

12 - Kevin Magnussen

13 - Yuki Tsunoda

14 - Valtteri Bottas

15 - Max Verstappen

16 - Charles Leclerc

17 - Esteban Ocon

18 - Lando Norris

19 - Zhou Guanyu

20 - Mick Schumacher

