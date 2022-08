Carregar reprodutor de áudio

O Q4 chega para analisar e debater tudo sobre a classificação para o GP da Bélgica de Fórmula 1, que aqueceu o evento principal deste domingo e teve Max Verstappen como o mais rápido na pista, mas pole position do segundo colocado, Carlos Sainz, por uma punição ao holandês. Na segunda fila, um duelo nostálgico: Fernando Alonso e Lewis Hamilton - em terceiro e quarto, respectivamente.

