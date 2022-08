Carregar reprodutor de áudio

O atual campeão da Fórmula 1 Max Verstappen voou e foi o mais rápido na classificação para o GP da Bélgica, mas como trocou toda sua unidade de potência no fim de semana, terá que se contentar com a 15ª posição no grid deste domingo. Só que como seu carro se mostrou bastante competitivo, o holandês prevê uma boa corrida de recuperação.

Nas entrevistas após o fim da classificação, Verstappen admitiu que o carro da Red Bull mostrou um bom rendimento desde o começo.

"Foi uma classificação incrível, mas acho que estamos bem o fim de semana todo. O carro está funcionando muito bem e tivemos apenas que fazer pequenos ajustes. Tudo deu certo na classificação. Claro, é preciso ser um pouco cuidadoso com o uso de pneus pensando em amanhã, por sair do fundo, mas estou muito feliz com minha volta".

"É ótimo estar aqui. É uma pista incrível, com fãs incríveis, espero que eles tenham tido um bom dia".

O holandês terminou com uma previsão interessante para o domingo: "Precisamos avançar. Acho que, especialmente com um carro desses, será uma pena não estar no pódio".

