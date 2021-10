F1: Confira o grid de largada para o GP dos Estados Unidos

A Fórmula 1 realizou neste sábado o treino de classificação para o GP dos Estados Unidos e Max Verstappen foi o grande destaque, ao superar Lewis Hamilton na última volta. Sergio Pérez garantiu a terceira colocação.

Confira como ficou o grid de largada para a prova deste domingo, que começa às 16h, horário de Brasília.

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN TIRA POLE DE HAMILTON E LARGA EM PRIMEIRO NOS ESTADOS UNIDOS; assista debate

