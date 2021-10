F1: Pérez diz que classificação em Austin "não é muito relevante"

Sergio Pérez disse que classificação em Austin "não é muito relevante" e aposta no gerenciamento de pneus.

Neste sábado, foi realizado o treino classificatório para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, etapa disputada neste fim de semana no Circuito das Américas. Max Verstappen voou no fim da sessão para assumir a pole position, seguido de Lewis Hamilto. Pérez fechous os três primeiros.

Em entrevista após a sessão classificatória, 'Checo' disse lamentou o fato d chuva ter atrapalhado a sua última volta no Q3.

"Acho que fizemos um ótimo trabalho como equipe. Infelizmente a minha tentativa final não foi tão boa ao longo da volta, melhorei bastante no primeiro setor, mas não consegui apenas mantê-lo progressivamente, acho que a chuva estava um pouco forte no setor final."

"Houve trechos de chuva e perdi um pouco de aderência em duas curvas e pude ver o meu delta a explodir."

Falando sobre a corrida deste domingo, Pérez disse que a posição da classificação "não é muito relevante" e acredita que a chave será o gerenciamento dos pneus.

"É uma corrida muito longa, acho que a posição de classificação não é muito relevante", disse o mexicano.

"Acho que amanhã teremos uma corrida muito longa, haverá muita degradação com esses pneus e estou ansioso por isso", concluiu.

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN TIRA POLE DE HAMILTON E LARGA EM PRIMEIRO NOS ESTADOS UNIDOS; assista debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #138 – Red Bull não sabe o que fazer contra Mercedes após GP da Turquia?