A Fórmula 1 entregou um polêmico GP da Bélgica neste domingo, última etapa antes da pausa de verão. Em uma aula incrível de estratégia, ao escolher não fazer um segundo pit stop, George Russell foi o vencedor na pista, mas acabou tendo seu triunfo retirado com uma desclassificação por não cumprir o peso mínimo do carro.

Segundo na pista, Lewis Hamilton herdou a vitória, com Oscar Piastri e Charles Leclerc nas outras posições do pódio, enquanto Max Verstappen foi o quarto colocado após largar da 11ª posição, terminando logo à frente de Lando Norris.

Agora, a Fórmula 1 entra em sua pausa de verão, retomando as atividades entre 23 e 25 de agosto com o GP da Holanda, 15ª etapa da temporada 2024. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

Confira o resultado final do GP da Bélgica de F1:

