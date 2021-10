A última peça em aberto no calendário de 2021 da Fórmula 1 está preenchida. A categoria confirmou nesta quinta-feira (30) a adição do GP do Catar na vaga que ainda estava em aberto, logo após a etapa de Interlagos. A prova, que será realizada em 21 de novembro, marcará a primeira passagem do Mundial pelo país, que será a sede da Copa do Mundo de Futebol em 2022.

Recentemente, a F1 anunciou uma série de modificações no calendário de 2021, criando uma rodada tripla com os GPs do México, de São Paulo e essa vaga que estava em aberto e, originalmente, pertencia à Austrália.

O Catar era visto como o franco favorito, com a F1 aproveitando ainda a visita como forma de aproximar o Grupo Volkswagen de sua entrada na categoria em 2025 ou 2026, quando entrará em vigor o novo regulamento de motores. Além da estreia em 2021, a categoria também fechou um contrato de dez GPs no país a partir de 2023.

O Circuito de Losail fica localizado ao norte da capital Doha, e possui uma extensão de 5.380 metros, tendo uma reta principal de pouco mais de um quilômetros, 1.068m. Como forma de evitar a influência da areia na pista, as áreas de escape são preenchidas por grama artificial.

O autódromo é um palco muito conhecido no mundo do esporte a motor devido à MotoGP, que tradicionalmente abre sua temporada no circuito, correndo no Catar desde 2004. Neste ano, o Mundial realizou duas provas no local, os GPs do Catar e de Doha, vencidos por Fabio Quartararo e Maverick Viñales, respectivamente.

Além da MotoGP, o Mundial de Superbike também corre em Losail. No mundo das quatro rodas, o WTCC realizou algumas etapas no local na década passada, enquanto a última categoria de monopostos a correr lá foi a GP2 Asiática em 2009, com o mexicano Sergio Pérez no grid.

Questionado recentemente sobre a possível adição do Catar ao calendário de 2021, o piloto da Red Bull disse que não se lembra muito da pista.

"Eu mal consigo me lembrar do circuito. Lembro que a pista era muito lisa, porque havia sido feita para a MotoGP. Era muito lisa, e acho quer seria um bom local. Mas mal lembro do circuito para ser honesto".

Após o GP da Hungria, o diretor de provas Michael Masi visitou Losail para uma checagem de segurança. Entre as mudanças solicitadas pela FIA para viabilizar a realização da etapa estão a entrada dos boxes, barreiras e zebras, além do pedido de novos prédios para acomodar as operações da F1.

Confira como ficou o restante do calendário da F1 para a temporada 2021:

10/10 - GP da Turquia (Istambul)

24/10 - GP dos Estados Unidos (Circuito das Américas)

07/11 - GP da Cidade do México (Hermanos Rodríguez)

14/11 - GP de São Paulo (Interlagos)

21/11 - GP do Catar (Losail)

05/12 - GP da Arábia Saudita (Jeddah)

12/12 - GP de Abu Dhabi (Yas Marina)

