A Fórmula 1 segue se movimentando em busca de um substituto para o GP da Austrália, cancelado em 2021 por conta das restrições de viagem impostas pela pandemia da Covid-19. Segundo o site Racefans, o local escolhido pode ser o Catar, no circuito de Losail.

No entanto, negociações estão longe de definidas devido ao cenário político da região. Várias sanções de estados vizinhos ao país estavam em vigor, como proibições de espaço aéreo para sua companhia aérea.

Durante a era Bernie Ecclestone, antes da chegada da Liberty Media, o Catar já era cogitado na F1. Acredita-se que tenha, inclusive, se inscrito para sediar um GP, até receber um veto do Bahrein. Como o ex-chefão não controla mais os direitos comerciais da categoria, não há mais impedimento.

Para preencher as 23 vagas no calendário deste ano, a organização busca um substituto para Melbourne e outra prova no anel externo de Sakhir foi cogitada, pelo bom feedback da etapa de 2020, mas o Qatar voltou à mesa de negociação por um motivo inusitado: atrair um novo fabricante.

O fundo soberano do país, QIA, detém o segundo maior bloco de ações da Volkswagen e Stefano Domenicali, atual CEO da Fórmula 1 e ex-presidente da Lamborghini, pertencente ao grupo, está determinado a atrair pelo menos uma marca para a categoria e é um objetivo considerado um dos principais definidos para ele pela Liberty Media.

Receber um GP no Catar poderia ser um ingrediente nas negociações dos alemães com a F1, por questões publicitárias e financeiras, visto sua participação na economia, mas confirmar o evento por lá é difícil, mais uma vez, pelas tensões políticas da região, apesar de terem esfriado nos últimos tempos. A categoria trabalha para superar esses entraves e colocar a possível entrada da Volkswagen como fator determinante.

