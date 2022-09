Carregar reprodutor de áudio

Quem pensou que a sily season da Fórmula 1 tinha acabado está completamente enganado. O mercado ainda continua aquecido e algumas vagas seguem em jogo. Contudo, definições parecem estar cada vez mais próximas de acontecerem e nomes como Nyck de Vries e Nico Hulkenberg ganham forças.

No caso do holandês, de acordo com a imprensa francesa do CANAL+, o martelo foi batido e a AlphaTauri será a equipe que vai contar com os trabalhos de De Vries no ano que vem. O piloto estreou pela categoria no último GP da Itália quando substituiu Alex Albon com crise de apendicite e saiu de Monza com dois pontos na bagagem para a Williams.

Após a estreia de 'gala', de Vries, que antes era visto apenas como um possível substituto de Nicholas Latifi, se tornou objeto de desejo da Alpine e da própria AlphaTauri. Posteriormente, durante as duas semanas de pausa até o GP de Singapura, o holandês confirmou conversas com os três times, inclusive com o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko.

Confirmada a ida à AlphaTauri, o movimento natural, então, é da transferência de Pierre Gasly para Alpine. O francês aparece como primeira opção do time de Enstone e só depende de um substituto a altura para deixar a atual equipe. E, consequentemente, a Williams deverá apostar em Logan Sargeant para atuar ao lado de Albon.

Um pouco mais abaixo no grid, a Haas ainda segue sem definição sobre o nome de quem estará ao lado de Kevin Magnussen na próxima temporada. De acordo com o site Soy Motor, a disputa acontece entre dois alemães: Mick Schumacher e Nico Hulkenberg. No entanto, Hulkenberg aparece com mais força de ser o titular do que uma possível renovação com Schumacher.

"Ainda não temos uma visão clara do que queremos para o próximo ano. Velocidade? Experiência? É por isso que vamos levar o tempo necessário. Claro, também é um fator que Mick faz nessas semanas e como ele se desenvolve", comentou chefe da equipe, Guenther Steiner.

