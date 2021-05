A disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen na Fórmula 1 em 2021 segue chamando a atenção do mundo do esporte. E para o diretor esportivo da F1, Ross Brawn, o desafio que o piloto da Red Bull vem impondo está ajudando a elevar Hamilton a um novo nível.

No GP de Portugal, Hamilton entregou uma performance dominante para vencer pela segunda vez em 2021 após um susto na relargada, quando foi ultrapassado por Verstappen. O heptacampeão soube administrar as oportunidades, retomando a posição em cima do holandês e, posteriormente, assumir a liderança ao passar por Valtteri Bottas.

Em sua tradicional coluna pós-GP, publicada no site da F1, Brawn elegeu Hamilton como o piloto do dia em Portimão e falou do momento do heptacampeão.

"Lewis Hamilton foi novamente imperial em Portugal, entregando ultrapassagens brilhantes e cruciais em Valtteri Bottas e em seu principal rival pelo título Max Verstappen, para vencer".

"Ele teve que trabalhar por esta vitória hoje, e esse foi um grande exemplo de como que o desafio consistente que surge na figura de Max Verstappen e da Red Bull está elevando Hamilton a um novo nível".

"Lewis pode ter sofrido oposição de seu companheiro de equipe nos últimos anos, mas ele não tinha um desafiante de fora e, até agora, ele vem respondendo como um heptacampeão".

Brawn também elogiou Verstappen, afirmando que o holandês mudou sua mentalidade, algo importante em uma luta pelo título

"Está claro que Max Verstappen está abordando esse campeonato de forma diferente porque ele finalmente em um carro capaz de ganhar o título. Sua mentalidade mudou e ele está de olho no campeonato como um todo".

"E isso precisava mudar, porque quando você disputa um título, o foco precisar estar na consolidação quando você não é o mais rápido e quando as oportunidades se apresentam, como um problema com seu rival. É preciso estar em posição de atacar".

"Se Lewis tivesse um problema ou se a Mercedes cometesse um erro em Portugal, Max estaria em posição de reagir. Então, por mais que tenha sido frustrante para ele hoje, ele vê que a Red Bull está respondendo".

"Barcelona potencialmente será diferente em termos de condições e tipo de pista. E Mônaco deve igualar os dois. Ambos devem estar fortes ali. Tivemos até aqui três corridas em pistas diferentes entre si, e tivemos lutas em todas entre Max e Lewis, o que indica uma batalha fascinante neste ano".

Brawn terminou sua coluna falando ainda sobre a situação de Bottas, classificando seu domingo em Portugal como "razoável".

"Há uma dinâmica fascinante dentro da Mercedes, em termos de seu desejo de apoiar Valtteri o máximo possível. Ele teve uma corrida razoável, mas deve estar desapontado ao não converter a pole em vitória".

"É bastante incomum para um chefe de equipe usar o rádio para falar com um piloto, mas acho que isso mostra o desejo deles de fazer o possível para apoiá-lo no que tem se mostrado um período desafiador para o finlandês".

