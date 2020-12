A partir de 2021, as duas sessões de treinos livres na sexta-feira de um GP de F1 serão reduzidas de 90 para 60 minutos. Além dos requisitos de custo (manter apenas três motores para 23 GPs), há também a disposição da Liberty em abrir espaço para a W Series e outras categorias nos finais de semana de Fórmula 1.

A partir do próximo ano, as sessões de treinos livres na sexta-feira serão reduzidas de 90 para 60 minutos, e isso se aplicará a todas as corridas do calendário. Se as condições gerais permitirem a realização total do campeonato, o 'corte' geral seria um total de 23 horas de treinos.

Isso trará economia? De acordo com alguns insiders, não, porque o número de jogos de pneus que a Pirelli fornecerá permanecerá inalterado e os horários de trabalho das equipes não devem sofrer grandes mudanças, mas na realidade haveria um desejo de limitar o uso de motores a três unidades por ano, apesar de um calendário de 23 provas, para permanecer dentro das restrições ditadas pelo teto orçamentário.

Porém, a atividade será muito mais compacta e sem possibilidade de procedimentos que demandem certo tempo. Deve-se também considerar que nos treinos livres, em caso de bandeira vermelha, o tempo que marca a duração da sessão não para, portanto, se houver imprevistos, a duração da sessão pode ser drasticamente reduzida.

Além das equipes, que podem economizar alguns quilômetros das unidades de potência, a vantagem parece estar aí para a Liberty Media, que este ano revisou o formato dos eventos de apoio nos finais de semana de Fórmula 1, obtendo espaços para receber novas categorias.

A redução dos 'tempos de pista' da Fórmula 1 e a separação dos calendários da Fórmula 2 e da Fórmula 3 (que nunca estarão presentes na pista no mesmo fim de semana) permitiu a criação de espaços para receber eventos da W Series e da nova Fórmula Regional.

Há também outra alteração contida nos novos regulamentos esportivos da Fórmula 1 em 2021 e diz respeito à duração geral de um GP. Em caso de bandeira vermelha, a corrida está obviamente congelada, mas o tempo total em que a corrida deve terminar passa de quatro para três horas.

Fala-se que o pedido foi apresentado pelas redes de televisão em geral, que não podem ter uma janela muito grande em caso de atrasos. Em caso de atrasos significativos (como o que ocorreu recentemente no GP do Bahrein, devido ao dramático acidente de Romain Grosjean), há, portanto, a possibilidade de o número total de voltas de corrida ser reduzido devido à restrição de não exceder as três horas.

Os regulamentos esportivos de 2022 indicam que as sessões de uma hora e meia voltarão após ausência em 2021, sugerindo que a mudança é provavelmente um reconhecimento da grande mudança que virá.

