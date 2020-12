O som do motor Honda é inconfundível. Desde que o fabricante japonês voltou à Fórmula 1, sempre se destacou pela musicalidade diferenciada de seu motor. Na temporada de 2020, os engenheiros japoneses, junto com a Red Bull Racing, trabalharam arduamente no uso do sistema híbrido.

Já durante os testes de inverno em Barcelona, em baixas rotações o motor RA620 H murmurava, como se as borboletas de um ou dois cilindros permanecessem abertas e a unidade continuasse a entregar torque, especialmente em curvas de baixa velocidade, quando o piloto normalmente não está acelerando.

Red Bull RB16, dettaglio della power unit Honda RA620 H Photo by: Giorgio Piola

A FIA, que tem estado muito atenta aos motores em 2020 após a polêmica de 2019 em torno da unidade de potência da Ferrari, nunca teve nada a dizer sobre o motor Honda. Agora, meses depois, é justo tentar explicar o que aconteceu com os motores da Red Bull e AlphaTauri.

Os engenheiros de Milton Keynes e os liderados por Toyoharu Tanabe na Honda desenvolveram uma solução que deu a Max Verstappen e Alexander Albon pequenas vantagens em três áreas diferentes que mostraram seus melhores resultados em pistas de baixa velocidade.

Do que se trata? A Honda decidiu usar um pouco de gasolina para melhorar o desempenho do sistema híbrido. Quando liberado, após a frenagem, mesmo que o piloto tirasse o pé do acelerador, o V6 ainda entregava um torque mínimo (com apenas um cilindro?) permitindo que o ERS entrasse em ação, recuperando mais energia elétrica do que o motor permitiria na pista.

Na realidade o piloto não sentiu nenhum desequilíbrio no comportamento de frenagem do carro, já que com o ajuste adequado do brake-by-wire, era o sistema ERS que freava o RB16.

É natural pensar que houve um desperdício de combustível com dois efeitos negativos: um mínimo de consumo extra de combustível e, portanto, mais peso para colocar no tanque no início da corrida.

Mas como o motor Honda em geral consome menos do que outras unidades de potência na F1, os japoneses se permitiram a esse "luxo". Não só isso, mas a gasolina extra pode ter servido para resfriar a câmara de combustão e melhorar a confiabilidade do motor de 6 cilindros, reduzindo a explosão.

A maior energia elétrica armazenada na bateria aumentou o tempo em que o MGU-K é capaz de fornecer aproximadamente 160 cavalos de potência em uma volta, também encurtando o tempo de recarga do sistema.

Red Bull RB16, dettaglio degli scarichi wastegate spostati in basso dal GP di Sakhir Photo by: Giorgio Piola

Não só isso, mas ao fazê-lo, o Red Bull RB16 também se beneficiou do aumento do fluxo de gases de escape nos dois tubos de escapamento alimentados pela válvula de escape aberta.

A equipe de Milton Keynes moveu os dois tubos sob o braço da suspensão traseira para gerar um pequeno sopro que aumenta a extração de fluxo do extrator do difusor central, contribuindo para um ligeiro aumento da carga aerodinâmica.

O delta de desempenho a favor da solução Red Bull deve ter compensado mais os efeitos negativos (maior consumo de gasolina), tanto que o sistema evoluiu em estratégias individuais para otimizar seu uso e será um dos pontos fortes em 2021.

