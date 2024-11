Max Verstappen teve uma vitória maiúscula no GP de São Paulo em 2024, escalando o grid após sair de 17° e dando uma verdadeira aula de como pilotar sob condições extremamente chuvosas e adversas na Fórmula 1.

Porém, essa não foi a única conquista marcante e expressiva na carreira do tricampeão mundial. Na verdade, desde sua estreia na categoria, o holandês já deixa sua marca registrada nos livros da categoria.

GP da Espanha de 2016

Em 2016, Verstappen foi promovido para a equipe principal, da Toro Rosso para a Red Bull, assumindo o assento de Daniil Kvyat. Naquele mesmo ano, na Espanha, ele subiria pela primeira vez no andar mais alto do pódio.

GP da Áustria de 2019

À época, a Mercedes ainda dominava com folga, no entanto, na Áustria, a Red Bull e a Ferrari apresentavam os melhores carros. Verstappen conseguiu se classificar atrás de Charles Leclerc, mas as expectativas estavam altas para o holandês e acabaram se tornando realidade.

Essa foi a sexta vitória na carreira do tricampeão, mas ficou marcada pelas ultrapassagens talentosas de Max.

GP da Emília-Romanha de 2021

Em 2021, Lewis Hamilton iria ter as primeiras disputas com Verstappen e a vitória do holandês em Emília-Romanha foi a prova real que a batalha seria dura. Os dois disputaram posições na primeira curva, mas Max não aliviou a pressão e acabou danificando a asa dianteira do carro #44.

GP do México de 2021

Verstappen tinha uma vantagem de 12 pontos sobre Hamilton e chegou ao México como o favorito para a vitória, que acabou se concretizando, apesar da dobradinha da Mercedes, com Valtteri Bottas na primeira colocação. O tricampeão, que viria a conquistar seu primeiro título, aproveitou o vácuo do finlandês, mergulhando com uma freada tardia para tomar a ponta e vencer com 16 segundo sobre Hamilton.

GP de Abu Dhabi em 2021

O campeão daquele ano fez a pole para a última corrida do ano, chegando empatado com o heptacampeão. No entanto, o início da etapa começou de maneira bem apagada e foi superado pelo rival nas primeiras voltas. Porém, um erro do diretor de provas Michael Masi mudou todo o rumo daquele ano e uma relargada permitiu a vitória do holandês.

GP de Miami em 2023

Miami foi um ponto interessante na temporada de 2023, que foi completamente dominada pela Red Bull e apenas Carlos Sainz venceu uma corrida fora do guarda-chuva taurino. No domingo, Max surpreendeu com seu ritmo e após 15 voltas, já estava mais de 37 segundos à frente de Sergio Pérez.

GP de São Paulo em 2024

Max Verstappen somou uma sequência de vitórias ao longo de todos os seus anos na F1, no entanto, uma das melhores aconteceu em território nacional. Nessa etapa, o tricampeão largou da 17ª posição, após cair no Q1 e ser punido por trocar o motor, e cruzou a linha de chegada como vencedor em condições de muita chuva e desafios para todos os pilotos.

