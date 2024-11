Nico Hulkenberg, piloto da Haas, foi desclassificado da corrida do GP de São Paulo da Fórmula 1, a primeira bandeira preta em 17 anos, quando Felipe Massa, no GP do Canadá de 2007, também foi punido. O alemão foi desclassificado por ter recebido ajuda dos comissários e voltado para pista, depois de rodar e o carro não conseguir sair sozinho de volta ao traçado.

A corrida de domingo em Interlagos foi marcada pela forte chuva que deixaram a pista escorregadia e causaram rodadas e escapadas da pista, incluindo a do piloto da equipe americana.

A punição de Hulkenberg foi justificada pela proibição da ajuda externa aos pilotos, conforme o artigo 53.2 do código esportivo da F1: "Exceto pelas circunstâncias descritas no Artigo 26.7d) ou Artigo 57.3, qualquer piloto cujo carro pare em qualquer área que não seja o Pit Lane durante uma sessão de sprint ou corrida e receba assistência física resultando na volta do carro poderá ser desclassificado daquela sessão de sprint ou corrida".

Já o caso de Felipe Massa, em 2007, é baseado na punição do brasileiro, que era da Ferrari, e de Giancarlo Fisichella, da Renault, ao saírem do pitlane com sinal vermelho instaurado, proibindo os pilotos a saírem da área dos boxes.

