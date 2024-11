F1: Leclerc reclama de erros de estratégia no GP de São Paulo

Charles Leclerc teve um domingo bem difícil, assim como os outros competidores que sofreram com as fortes chuvas no GP de São Paulo. A Ferrari não teve o desempenho que era esperado na Fórmula 1 e o monegasco precisou mais se defender do que atacar os carros que estavam à sua frente.

Um erro de configuração forçou o piloto a defender sua posição durante todas as 69 voltas, não lhe dando chances de atacar os outros competidores e ficando preso na quinta posição.

Isso, sem mencionar a estratégia errada do pit stop feito ainda na primeira parte da corrida. A parada obrigou o monegasco a voltar no meio do trânsito e impediu que ele conseguisse fazer ultrapassagens antes do Safety Car e a bandeira vermelha.

"Decidimos a configuração com a equipe e achamos que estávamos indo na direção certa. Em vez disso, foi na direção errada, com certeza", disse Leclerc após a corrida em Interlagos.

"O ritmo simplesmente não estava lá, não éramos competitivos. Na classificação, não fomos tão ruins com pneus novos e pouco combustível".

"Na corrida, por outro lado, foi difícil dirigir, foi difícil não cometer erros. No final, olhando para tudo isso, podemos ficar felizes por termos terminado à frente das duas McLarens e perdido apenas dois pontos no Campeonato de Construtores".

"Foi uma ótima maneira de limitar os danos em um fim de semana em que sabíamos que as McLarens estariam muito fortes. Agora temos que colocar tudo em ordem nas últimas três corridas da temporada".

"A estratégia foi claramente um erro. Em uma corrida como essa, é muito difícil não cometer erros, é muito complexo por causa do que acontece e do que pode acontecer. Se observarmos, apenas os três primeiros não cometeram erros de estratégia".

Leclerc se refere ao fato de Pierre Gasly, Esteban Ocon e Max Verstappen não terem parado enquanto todos os outros carros entravam nos boxes durante o Safety Car. Os três que subiram ao pódio se beneficiaram a bandeira vermelha e tiveram um pit stop 'gratuito'.

"Nós, por outro lado, fomos na direção errada. Pensamos que pararíamos e depois estaríamos no ar livre, mas o tempo de entrada e saída dos boxes, no molhado, foi muito maior e isso me colocou no tráfego de [Oliver] Bearman e [Lewis] Hamilton. Naquele momento, eu sabia que perderia muito. Depois veio o Safety Car e perdemos posições. Foi muito difícil".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

O fim de semana cheio de desafios no Brasil acabou e agora chega a pista mais favorável para a Ferrari: Las Vegas. Em 2023, o time italiano teve grande sorte no traçado e, de acordo com as previsões, deve repetir o feito em 2024.

Neste sentido, Leclerc deixa avisado que o SF-24 lida muito melhor com os pneus do que o desafiante anterior. No entanto, há a questão do carro enfrentar dificuldades para chegar à temperatura certa quando a pista está fria.

"Em Las Vegas, fomos muito fortes no ano passado. Espero ter a mesma força. Mas também é verdade que este ano demos um grande passo à frente no gerenciamento dos pneus. Isso significa que, em condições de pista mais frias, estamos perdendo alguma coisa. Como vimos hoje. E Las Vegas será um pouco assim".

"Espero que trabalhemos bem nessas duas semanas e estejamos prontos. Sabemos que podemos nos sair bem porque a pista tem boas características para o nosso carro, mas teremos que usar melhor os pneus".

Por fim, Leclerc fez um comentário sobre o novo asfalto no Autódromo de Interlagos, que era quase pior do que o anterior, tanto pelos solavancos quanto pela aderência oferecida, apesar do recente recapeamento.

"Eu não estava lá na última vez em que a corrida foi realizada no molhado em Interlagos, acho que foi em 2016. Mas esse asfalto não é um passo à frente. Sinceramente, acho que foi mais difícil este ano".

VERSTAPPEN tem tarde ANTOLÓGICA e é quase TETRA; NORRIS DEFINHA; RICO PENTEADO e J. CAMPOS debatem

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!