Antes mesmo de começar, o GP de São Paulo já deu o que falar no fim de semana da Fórmula 1 em território nacional. Isso aconteceu porque Lance Stroll rodou e bateu no muro de maneira inesperada na Curva 4, abandonando a prova chuvosa.

O piloto até conseguiu fazer sua Aston Martin funcionar, mas não foi capaz de voltar ao traçado para competir a prova e acabou na caixa de brita. Como resultado, a largada precisou ser adiada e não pôde participar da corrida.

"Sim, foi muito louco", disse Stroll ao F1.com. "Assim que toquei no freio, as rodas traseiras travaram muito. A partir daí, eu era um passageiro. Nunca senti nada parecido com isso no carro. Isso é algo que precisamos investigar adequadamente".

O incidente foi um fim prematuro para uma corrida cheia de oportunidades, apesar da chuva forte que assolou o traçado de Interlagos. Na largada, Stroll estava como décimo e, com o desenrolar da etapa, poderia ter conseguido um resultado mais positivo.

"É uma pena, porque em uma corrida como essa, tudo é possível. Agora, quando fiquei fora na primeira volta, isso é péssimo. Temos que investigar a fundo o que aconteceu exatamente".

O chefe da equipe, Mike Krack, confirmou que houve um problema com o carro de Stroll e ainda explicou que tiveram problemas com os freios.

"Parece que na volta de formação, o carro de Stroll teve um problema na frenagem. Ele conseguiu fazer com que o AMR24 voltasse a funcionar imediatamente, mas depois ficou preso no cascalho pesado. Isso causou o fim precoce de seu dia".

"Ainda temos que investigar exatamente o que aconteceu, mas foi algo inesperado".

Alonso também teve problemas de freio

A falha no freio não afetou apenas Stroll, seu companheiro de equipe Fernando Alonso também teve o mesmo problema. Inclusive, o piloto só terminou a corrida em respeito aos mecânicos que fizeram um trabalho intenso para recuperar o carro após a batida dupla durante a classificação.

O experiente espanhol conseguiu começar e terminar a corrida, mas o bicampeão mundial não conseguiu ir muito além do 14º e penúltimo lugar.

"Também tivemos problemas de freio com os carros. Acho que Lance teve problemas na volta de formação. Eu tive problemas nas retomadas e, de repente, tudo voltou para trás", disse o piloto.

Foi a terceira corrida consecutiva em que a Aston Martin não conseguiu marcar um ponto. Desde que recebeu esse nome, a formação baseada em Silverstone não teve uma série tão dramática.

