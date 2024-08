Saiba quais pilotos lideraram o campeonato por mais tempo na F1

Alguns pilotos conquistaram o título de campeão da Fórmula 1 muito antes do fim da temporada, como foi o caso de Max Verstappen em 2022 e 2023. Mas há também alguns azarados, como o caso de Valtteri Bottas, que liderou o campeonato por apenas 24 dias em 2019, antes de Lewis Hamilton vencê-lo.

Pensando nesse histórico, o Motorsport.com separou alguns pilotos que lideraram o campeonato pelo maior número de dias consecutivos, contando a pausa de agosto para o resultado total.

Michael Schumacher - 896 dias

Foto de: Motorsport Images

Michael Schumacher é o piloto que mais liderou a tabela enquanto esteve ativo na F1. Junto a Lewis Hamilton, ele detém sete títulos mundiais, cinco deles foram conquistados entre 2000 e 2004.

Número de corridas consecutivas liderando o campeonato de pilotos: 37

Total de dias liderando o campeonato de pilotos: 2.562

Total de corridas liderando o campeonato de pilotos: 121

O alemão aparece duas vezes entre os 10 pilotos que lideraram o campeonato por mais dias consecutivos. Ele ocupa a primeira posição com 896 dias e a terceira com 630 dias. Seu período mais longo no topo de classificação aconteceu entre o GP dos Estados Unidos de 2000 e o GP da Austrália de 2003, somando 37 corridas.

Em 2000, Schumacher conquistou seu terceiro título mundial e o primeiro com a Ferrari, a qual defendia desde 1996. A temporada começou bem para o piloto, que venceu cinco das oito primeiras corridas do ano. Porém, o azar o alcançou e Michael abandou as três próximas etapas - no GP da França, Áustria e Alemanha.

Foi apenas nas próximas seis corridas que ele conseguiu recuperar as perdas e voltou ao topo da tabela de pilotos. No GP dos EUA, Schumacher era o líder e venceu a temporada durante o GP do Japão.

As vitórias seguiram em 2001, quando ele venceu nove corridas e conquistou cinco segundos lugares, mantendo a liderança na tabela. Naquela temporada, ele teve apenas dois abandonos e três quartos lugares em San Marino, Alemanha e Itália.

Sua sequência de liderança acabou no GP da Austrália de 2003, quando ele terminou na quarta posição ainda na primeira corrida do ano. No dia da prova, a chuva estava forte, mas quando parou, a pista secou rapidamente e os pneus sofreram com um desgaste anormal. Mais tarde, Schumacher danificou os desviadores de fluxo de seu carro e foi obrigado a retornar aos pits.

Max Verstappen - 826 dias

Foto de: Red Bull Content Pool

Max Verstappen segue na liderança do campeonato desde o GP da Espanha de 2022 e está se aproximando rapidamente do recorde de Michael Schumacher. O holandês assumiu a ponta após seis corridas naquela temporada, depois de vencer quatro delas e assumir a liderança de Charles Leclerc.

Número de corridas consecutivas liderando o campeonato de pilotos: 53

Total de dias liderando o campeonato de pilotos: 1.078

Número total de corridas liderando o campeonato de pilotos: 68

A sequência na liderança de Verstappen começou poucos meses após ele assinar a extensão de contrato com a Red Bull, para defender os taurinos por mais cinco anos. O tricampeão mundial venceu 15 corridas naquele ano, que começou com uma disputa acirrada contra Leclerc.

A conquista do holandês fez com que ele assumisse o recorde anterior de Schumacher e Sebastina Vettel de 13 vitórias consecutivas em uma temporada. Ele também conquistou 454 pontos, superando o feito de Hamilton em 2019, quando marcou 413 pontos.

Verstappen ainda quebrou o próprio recorde em 2023, quando seguiu liderando a tabela e somou 575 pontos e 19 vitórias em 23 corridas. Max liderou o campeonato por 1086 dias consecutivos, colocando-o em sétimo lugar entre os outros pilotos.

Michael Schumacher - 630 dias

Foto de: Shell Motorsport

Michael Schumacher é um dos pilotos que aparece duas vezes na lista do top 10 e o único que consegue se encaixar no top 3. A segunda sequência do alemão aconteceu entre os GPs do Canadá de 2003 e Austrália de 2005.

Número de corridas consecutivas liderando o campeonato de pilotos: 27

Total de dias liderando o campeonato de pilotos: 2562

Total de corridas liderando o campeonato de pilotos: 121

Em 2003, Schumacher venceu seis das 16 corridas e bateu o recorde de campeonato de pilotos ao conquistar o título pela sexta vez. Ele quebrou o recorde de cinco campeonatos detido durante 46 anos por Juan Manuel Fangio.

O novo regulamento e sistema de pontos garantiu uma verdadeira disputa entre Kimi Raikkonen, da McLaren, e Juan Pablo Montoya, da Williams. No fim da temporada, Schumacher precisava de apenas um ponto para conquistar o título e conseguiu isso ao terminar a última corrida na oitava posição.

Em 2004, Michael definiu um novo recorde, quando venceu as 12 primeiras corridas de 13 com a Ferrari. O piloto teve apenas um abandono em Mônaco, quando teve uma colisão com Montoya durante um safety car.

A sequência na liderança acabou apenas porque Schumacher anunciou a aposentadoria durante o GP da Austrália de 2005.

Ayrton Senna - 581 dias

Foto de: Motorsport Images

Ayrton Senna conquistou três títulos mundiais ao longo de sua carreira na F1 com a McLaren. Sua liderança começou no GP da Alemanha de 1990, após seis pódios no início da temporada. O piloto teve uma luta acirrada contra Alain Prost em 1989 e a batalha continuou depois que o francês foi para a Ferrari.

Número de corridas consecutivas liderando o campeonato de pilotos: 24

Total de dias liderando o campeonato de pilotos: 1.092

Número total de corridas liderando o campeonato de pilotos: 49

O brasileiro continuou no topo da tabela de pilotos ao longo de 1991, quando também quebrou o recorde de competidor mais jovem a conquistar o título na F1, aos 31 anos. Vettel deteve o título conquistado em 2012, quando tinha apenas 25 anos.

Em 1991, Senna conquistou sete vitórias e cinco pódios, enquanto Nigel Mansell, que era sua principal rival, ficou com apenas cinco vitórias com a Williams. O brasileiro perdeu a liderança em 1992, na primeira corrida da temporada no GP da África do Sul, quando terminou a etapa em terceiro lugar.

Alberto Ascari - 574 dias

Foto de: Motorsport Images

Alberto Ascari ficou no topo da tabela de pilotos apenas uma vez, mas conseguiu entrar para a lista após se manter na liderança entre o GP da Bélgica de 1952 até 1953.

Número de corridas consecutivas liderando o campeonato de pilotos: 15

Total de dias liderando o campeonato de pilotos: 574

Número total de corridas liderando o campeonato de pilotos: 15

Em 1951, ele perdeu o campenato por muito pouco, mas venceu seis dos sete GPs de 1952, quando a categoria passou a ser regida pelos regulamentos da F2.

A única corrida que ele não venceu foi a única que ele não participou na Suíça. À época, ele participava da classificação para a 500 Milhas de Indianápolis, que também contava para o mundial da F1.

O italiano venceu as três primeiras corridas no início de 1953 - excluindo a Indy 500. Ele também garantiu mais duas etapas no fim da temporada para garantir o segundo campeonato de piloto consecutivo.

Ele perdeu o topo da tabela ao fim da temporada, quando uma disputa por salário fez com que ele deixasse a Ferrari e fosse para a Lancia. Ascari só participou de quatro das nove corridas em 1954, mas abandonou todas.

Fernando Alonso - 560 dias

Foto de: Patrick Vinet / Motorsport Images

O bicampeão mundial Fernando Alonso manteve a liderança da tabela por 560 dias consecutivos entre os GPs da Malásia de 2005 e da China de 2006. O espanhol passou 959 dias no total como líder do campeonato, o que o coloca em 10° na classificação geral.

Número de corridas consecutivas liderando o campeonato de pilotos: 33

Total de dias liderando o campeonato de pilotos: 959

Total de corridas liderando o campeonato de pilotos: 52

Na Austrália, o espanhol conquistou o terceiro lugar e na sequência, na Malásia, dominou a corrida e deu início ao seu período mais longo na liderança do campeonato. As mudanças de regulamento de 2005 permitiram que as equipes trocassem seus pneus durante a corrida e os motores só poderiam ser trocados após duas corridas.

Isso fez com que um duelo fosse travado entre Alonso e Kimi Raikkonen, da McLaren. Mas, no fim das contas, a Renault se mostrou mais confiável e garantiu a vitória para o espanhol.

A vitória do campeonato de 2005 tornou Fernando o mais jovem campeão mundial, com 24 anos e 57 dias. Esse recorde foi posteriormente quebrado por Hamilton em 2008, aos 23 anos e 300 dias e Vettel em 2010, aos 23 anos e 133 dias.

Alonso seguiu na Renault durante 2006 e venceu as seis das nove primeiras etapas. No entanto, a equipe enfrentou problemas após a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, proibiu o uso do dispositivo de amortecimento de massa após o GP da França; a decisão ajudou a Ferrari e Michael Schumacher a diminuir a diferença.

O piloto seguiu na ponta da tabela até o GP de Monza, a 15ª corrida, quando foi obrigado a abandonar a etapa após uma falha no carro. Foi a vitória de Schumacher que retirou sua liderança na tabela.

No fim da temporada, Alonso precisava de apenas um ponto para se tornar bicampeão mundial e conseguiu vencer a última corrida, consagrando-se como o vencedor de 2006 também.

Lewis Hamilton - 546 dias

Foto de: Motorsport Images

Lewis Hamilton ocupa o segundo lugar na lista de pilotos que mantiveram a liderança pelo maior número de dias consecutivos. Porém, na temporada, ele tem 'apenas' 546 dias.

Número de corridas consecutivas liderando o campeonato de pilotos: 25

Total de dias liderando o campeonato de pilotos: 2.436

Total de corridas liderando o campeonato de pilotos: 126

A sequência teve início no GP da Singapura em 2014, assumindo a liderança que era de Nico Rosberg. O evento aconteceu faltando cinco corridas para o fim da temporada daquele ano que Hamilton venceu 11 dos 19 GPs.

O britânico dominou a temporada de 2015, subindo 17 vezes ao pódio e conquistando 10 vitórias. A dupla da Mercedes travou, mais uma vez, uma disputa acirrada pelo campeonato. Hamilton conquistou o terceiro título de campeão no GP dos Estados Unidos, quando Rosberg saiu da pista.

A sequeência de Lewis terminou em 2016, quando ele ficou em segundo lugar no GP da Austrália e perdeu a ponta para Nico Rosberg.

Juan Manuel Fangio - 532 dias

Foto de: Motorsport Images

Juan Manuel Fangio ocupa a quarta posição com 1673 dias no total. O argentino iniciou a sequência no GP da Alemanha de 1956, penúltima corrida da temporada, quando assumiu a liderança de Peter Collins, na Ferrari.

Número de corridas consecutivas liderando o campeonato de pilotos: 10

Total de dias liderando o campeonato de pilotos: 1673

Número total de corridas liderando o campeonato de pilotos: 34

Em 1956, Fangio obteve três vitórias e mais dois segundos lugares. Na Itália, durante o fim da temporada, Collins ainda teve a chance de conquistar o título, mas, a 15 voltas do fim, ele entregou seu carro a Fangio após uma falha no braço de direção do D50 no monoposto do argentino.

Ao longo de 1957, Fangio manteve a liderança após vencer quatro GPs e ficar em segundo lugar nas últimas duas etapas, o que lhe garantiu a vitória no campeonato.

A sequência chegou ao fim no início de 1958, no GP da Argentina, quando ele não conseguiu conquistar o primeiro lugar com o seu Maserati.

Niki Lauda - 518 dias

Foto de: Ercole Colombo

A liderança de Niki Lauda começou no GP da Bélgica de 1975 e seguiu até 1976, nos Estados Unidos, enquanto defendia a Ferrari. No total, ele ficou na ponta por 1029 dias, lhe garantindo o sétimo lugar entre os pilotos que ficaram mais tempo como líderes.

Número de corridas consecutivas liderando o campeonato de pilotos: 24

Total de dias liderando o campeonato de pilotos: 1.029

Número total de corridas liderando o campeonato de pilotos: 42

Lauda conquistou a primeira vitória de 1975 no GP de Mônaco, primeira das cinco que ele conquistaria ainda naquela temporada. Seu primeiro título de campeão mundial veio no mesmo ano durante o GP da Itália, penúltima corrida do ano.

Ao lado de Clay Regazzoni, a dupla da Ferrari também conquistou o primeiro campeonato de construtores em 11 anos.

Já em 1976, Lauda começou bem, vencendo quatro corridas das sete primeiras, mas continuou no pódio nas outras três. O ritmo parecia bom, até ele precisar abandonar o GP da França por uma falha no motor.

No GP da Alemanha, o piloto sofreu um acidente extramemente grave, que quase custou sua carreira e vida. O circuito de Nurburgring era conhecido por ser extremamente perigoso e Lauda chegou a pedir que os outros competidores boicotassem a etapa por falta de recursos de segurança, porém, a maioria votou para continuação da corrida.

Na segunda volta da etapa, Niki saiu da pista e bateu em um barranco, o que fez sua Ferrari pegar fogo. O piloto ficou preso em seu carro até ser liberado por Arturo Merzario, da Wolf-Williams. À época, ele usava um capacete que não se ajustava bem, o que permitiu que seu rosto fosse gravemente queimado, além dos ferimentos nas mãos.

Apesar do acidente, Lauda perdeu apenas dois GPs naquele ano. Na Itália, ele correu com bandagens no rosto e mãos, para cobrir as coberturas. O austríaco conquistou a quarta posição na corrida de retorno, depois de ter sido oitavo no Canadá e terceiro nos EUA.

Niki desistiu da última corrida naquela temporada, no Japão, justificando que o asfalto estava muito molhado. Ele perdeu o título para James Hunt por apenas um ponto.

Juan Manuel Fangio - 490 dias

Foto de: Daimler AG

Juan Manuel Fangio é mais um piloto que aparece duas vezes na lista. Sua segunda sequência começou no GP da Argentina em 1954 e se arrastou até Mônaco e 1955.

Número de corridas consecutivas liderando o campeonato de pilotos: 10

Total de dias liderando o campeonato de pilotos: 1673

Número total de corridas liderando o campeonato de pilotos: 34

A primeira vitória do argentino foi exatamente na primeira corrida de 1954 e o consagrou como líder daquela temporada. Fangio venceu seis das oito etapas, apesar de ter iniciado o ano na Maserati, mas foi transferido para a Mercedes.

O W19 tinha fama de ser difícil de dirigir até o meio da temporada. Mas, apesar disso, Fangio conquistou a vitória no GP da França em sua estreia. O rendimento caiu um pouco em Silverstone, mas a equipe mostrou uma versão nova do carro na Alemanha, ajudando o argentino a conquistar as próximas terceiras corridas.

As seis vitórias e um terceiro lugar garantiram o segundo campeonato para Fangio. Ele perdeu sua sequência liderança na tabela de pilotos em Mônaco de 1955, quando foi obrigado a abandonar a etapa devido a problemas de transmissão. Apesar da quebra da sequência, Fangio conseguiu vencer aquela temporada.

Sebastian Vettel - 490

Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Sebastian Vettel conquistou a colocação igual a de Juan Manuel Fangio, com uma sequência de 490 dias. Tudo começou em 2010, em Abu Dhabi, quando começou a corrida em terceiro lugar, atrás de Fernando Alonso e Mark Webber.

Número de corridas consecutivas liderando o campeonato de pilotos: 20

Total de dias liderando o campeonato de pilotos: 1267

Número total de corridas liderando o campeonato de pilotos: 63

Vettel conquistou o topo naquela corrida e conseguiu manter a liderança, apesar de ter a perdido brevemente após um pit stop. Vettel se tornou o mais jovem campeão mundial e começou a sequência na tabela de pilotos.

Com a Red Bull, Sebastian conseguiu se manter como líder ao longo de 2011, quando conquistou 11 vitórias e seis pódios. Dessa maneira, ele venceu mais uma temporada.

Sua sequência só chegou ao fim na Austrália de 2012, quando ele não conseguiu alcançar a McLaren de Jenson Button. O piloto se classificou em sexto e se beneficiou após Michael Schumacher abandonar a etapa. Ao fazer um pit stop durante o safety car, o piloto conquistou a segunda colocação e segurou a McLaren de Hamilton.

Apesar de perder a liderança para Button, Vettel terminou aquele ano como o campeão durante o GP do Brasil, quando terminou na sexta colocação.

Qual status de DRUGOVICH e BORTOLETO para temporada 2025 da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #294 – Qual é a situação dos brasileiros para 2025 na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!