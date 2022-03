Carregar reprodutor de áudio

Neste sábado a Haas anunciou que rescindiu o contrato com a companhia de fertilizantes Uralkali e também com Nikita Mazepin, por conta da invasão russa à Ucrânia na semana passada.

Gene Haas, dono da equipe na Fórmula 1 comentou o imbróglio em que acabou vendo sua equipe neste domingo: “Houve muitas críticas intensas sobre a invasão ucraniana e estava ficando avassaladora. Não podemos lidar com tudo isso, nossos outros patrocinadores não podem lidar com tudo isso”, disse Haas à Associated Press em Las Vegas, onde acompanha a etapa da NASCAR, categoria em que tem equipe com Tony Stewart.

Haas adiantou que Pietro Fittipaldi estará no Bahrein, palco da segunda parte da pré-temporada da F1 em 2022, mas a situação do brasileiro ainda está incerta, tendo a resposta definitiva até a próxima quarta-feira.

“Estamos analisando vários candidatos, veremos quem está disponível e com o que temos que lidar, mas teremos alguém até quarta-feira”, disse Haas. “Pietro definitivamente estará lá, é para isso que ele serve, ele é o piloto de testes.”

“Estamos procurando. Acho que obviamente gostaríamos de ter alguém com um pouco mais de experiência real. Só temos que ver o que está disponível”, concluiu.

