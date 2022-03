Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 cometeria um erro se impedisse de ser patrocinada por criptomoedas, reconhecem chefes de equipe.

Houve um boom no envolvimento de patrocinadores de criptomoedas na F1 nos últimos anos, com a grande maioria do grid agora patrocinada por empresas de moeda digital.

Mais recentemente, a Red Bull assinou o que se acredita ser o maior contrato de patrocínio de criptomoedas no esporte com um acordo de US$ 150 milhões com a exchange Bybit – que é parcialmente financiada em dinheiro e parcialmente em tokens.

Mas a criptomoeda continua sendo um tópico controverso, com relatos de hackers, links para atividades criminosas e golpes deixando muitos céticos sobre isso.

Além disso, há perguntas sendo feitas sobre o impacto que isso tem no meio ambiente devido à grande quantidade de eletricidade que algumas moedas, como o Bitcoin, exigem para manter seu processamento de blockchain.

Alguns questionaram se a questão ambiental coloca a criptomoeda em desacordo com o impulso de sustentabilidade da F1, mas as equipes não veem isso em termos tão simples.

Em vez disso, eles apoiam uma visão crescente de que uma aceitação mais ampla da criptomoeda pelo público pode atuar como um catalisador para realmente impulsionar um impulso por melhores fontes de energia renovável.

Portanto, em vez de a criptomoeda ser vista como ruim para o meio ambiente, ela pode ajudar a melhorar as coisas.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse: “Acho que o mundo está evoluindo e o mundo está mudando. Todo o setor de criptomoedas é fascinante. Você está vendo isso mais em todos os esportes e, claro, é algo que observamos.

“Levamos o argumento da sustentabilidade muito a sério e, claro, nossos parceiros também, então, obviamente, estamos procurando tecnologias que possam melhorar isso. Se pudermos ajudar a alcançar isso, é um novo setor empolgante e é ótimo ver tanto interesse e que a F1 é tão atraente.”

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, reconhece que a questão do uso de energia criptográfica é válida, mas considera que é algo que a indústria está ciente e está se esforçando para resolver.

Wolff acha que os benefícios que as criptomoedas podem oferecer sobre o setor bancário tradicional precisam ser apreciados e avalia que o mundo precisa abraçar e entender as mudanças que estão por vir, em vez de evitá-las.

“O argumento da sustentabilidade é extremamente importante, mas não se trata apenas da mineração e da energia que é consumida, mas também de onde vem a energia”, disse Wolff

“Mas você não pode se fechar para a tecnologia moderna. Com certeza é uma área que vai crescer.

“Quando estamos olhando para trás, há 10 anos, tendo que fazer pagamentos que levam dois dias e não podem ser feitos fora do horário de semana, é algo que será uma relíquia do passado. E é aí que as criptomoedas estão chegando.

“Eles são sua própria indústria. É por isso que eles se tornaram um player importante no mundo financeiro e, obviamente, buscam exposição na Fórmula 1.

“Para mim, foi fascinante entender as exchanges de criptomoedas, e [patrocinador da Mercedes] FTX é uma exchange de criptomoedas, com bilhões de transações todos os dias.

“Isso é algo que você não pode parar, e você tem que fazer direito. E certamente somos um bom sparring para eles para metas de sustentabilidade.”

O chefe da Alpine, Laurent Rossi, cuja equipe acaba de lançar um fantoken na exchange Binance, sugere que é injusto que a criptomoeda pareça ser alvo de críticas sobre seu uso de energia.

Ele sugere que existem setores, como mídia sociais e entretenimento, que consomem tanta eletricidade diariamente, mas raramente são questionados.

“É difícil ignorar que estamos digitalizados em todo o nosso mundo”, disse ele. “Apenas transmitir esta [coletiva de imprensa] também está custando muita energia. Provavelmente a fonte de energia mais difundida é a mídia.

“Sozinho, nós a abraçamos [a cripto]. É moeda, é um universo digital, vai oferecer novas possibilidades. Também tenho a opinião de que as criptomoedas também podem diminuir o impacto das moedas reais, que também têm efeitos adversos na sociedade.

“Você pode ver as duas coisas. Você pode vê-la como um copo meio cheio ou meio vazio. Pessoalmente, sou totalmente a favor. Está indo na direção certa e abrindo novas eras e mostra que a F1 é moderna e relevante para o público e não está presa no passado”.

O chefe da AlphaTauri, Franz Tost, também considera errado rotular todas as criptomoedas sob a mesma bandeira, pois blockchains de prova de participação como o Fantom, que patrocina sua equipe, usam consideravelmente menos energia.

“A criptomoeda se tornou um pilar importante no mundo dos negócios e não podemos fechar os olhos que eles querem se envolver”, disse Tost.

“Em relação à sustentabilidade, eles não têm a mesma forma de criar a energia. Portanto, devemos ter cuidado e não se pode dizer que não é sustentável. Depende.

“Diferentes moedas têm maneiras diferentes e, para nós, é uma parte importante do futuro. É claro que vamos apoiar isso.”

