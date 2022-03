F1: Bottas se diz pronto para "o melhor de si mesmo" na Alfa Romeo

Carregar reprodutor de áudio

Valtteri Bottas sente que pode “ser a melhor versão de mim mesmo” na Fórmula 1 com a Alfa Romeo, enquanto se prepara para sua primeira temporada com a equipe em 2022.

Bottas ingressou na Alfa Romeo este ano após passagem de cinco temporadas na Mercedes, conquistando 10 vitórias e ajudou a equipe a vencer o campeonato de construtores todos os anos.

A Mercedes optou por promover George Russell ao lado de Lewis Hamilton para 2022, deixando Bottas livre para um contrato de vários anos com a Alfa Romeo.

O chefe da Alfa Romeo, Frederic Vasseur, disse ao Motorsport.com no ano passado que achava que a mudança poderia ajudar no desenvolvimento de Bottas, já que ele não estaria mais “à sombra” de Hamilton.

Bottas teve sua primeira chance de experimentar o novo C42 da Alfa Romeo nos testes na semana passada e explicou após a sessão que sentiu que havia “muito a fazer para melhorar e muito mais para dar a este esporte”.

“Como piloto, acho que você nunca para de aprender”, disse Bottas. “Então, é claro, estou sempre olhando para áreas em que posso ser melhor. Realmente parece que agora posso ser a melhor versão de mim mesmo, em vez de tentar ser outra coisa e me esforçar demais”.

Bottas se juntou à Alfa Romeo para a nova temporada com Guanyu Zhou, que fará sua estreia na F1 no Bahrein.

Apesar de ter quase uma década de experiência na F1, Bottas disse que não se vê como o único líder da Alfa Romeo este ano.

“Estamos nisso juntos, esse é o sentimento”, disse Bottas. “Claro que posso orientar o caminho que eles seguem. No final, estamos nisso junto com Guanyu e Robert [Kubica, piloto reserva] e toda a equipe.

“Por enquanto, tem sido uma atmosfera agradável, e estou mais do que feliz por estar aqui, e quero agradecer à equipe por esta oportunidade.”

Bottas completou o menor número de voltas durante o teste de três dias em Barcelona, ​​pois problemas de confiabilidade dificultaram a execução da Alfa Romeo, com o finlandês reconhecendo que havia “trabalho a fazer” antes da nova temporada.

A próxima oportunidade de completar alguma quilometragem no carro Alfa Romeo C42 virá durante o segundo teste de pré-temporada, que acontece no Bahrein de 10 a 12 de março, antes do GP do Bahrain, a abertura da temporada, em 20 de março.

