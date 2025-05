F1 - Doohan: Substituição na Alpine é "difícil de aceitar"

Jack Doohan diz que perder sua vaga na equipe Alpine para Franco Colapinto é "algo difícil de aceitar", depois que foi confirmado que ele se afastaria, após seis corridas da temporada 2025 da Fórmula 1.

Doohan ainda não havia marcado pontos para a Alpine e, depois de outro fim de semana desafiador em Miami, que mostrou um forte desempenho em uma única volta, mas também terminou após uma colisão na Curva 1, a equipe agora decidiu colocar o piloto reserva Colapinto no lugar para os próximos cinco fins de semana de GPs.

Enquanto isso, Doohan voltará a ser reserva da equipe, que reavaliará sua formação após o GP da Áustria, em junho.

O australiano de 22 anos admitiu que seu 'rebaixamento' foi difícil de aceitar, mas prometeu manter a cabeça fria nos próximos meses.

"Estou muito orgulhoso por ter realizado a ambição de minha vida de ser um piloto profissional de Fórmula 1 e serei eternamente grato à equipe por me ajudar a realizar esse sonho", declarou Doohan, citado pela Alpine. "Obviamente, este último capítulo é difícil para mim porque, como piloto profissional, naturalmente quero estar correndo".

"Dito isso, agradeço a confiança e o comprometimento da equipe. Como equipe, temos metas de longo prazo a serem alcançadas, e continuarei a me esforçar ao máximo de todas as formas possíveis para ajudá-las. Por enquanto, vou manter a cabeça baixa, continuar trabalhando duro, acompanhar com interesse as próximas cinco corridas e continuar perseguindo meus próprios objetivos pessoais".

Jack Doohan, Alpine Foto de: James Sutton / Motorsport Images

A troca de pilotos da Alpine coincide com a renúncia do chefe da equipe, Oliver Oakes, após ter comandado a equipe ao lado do conselheiro executivo Flavio Briatore desde o ano passado.

"Depois de analisar as primeiras corridas da temporada, tomamos a decisão de colocar Franco no carro ao lado de Pierre nas próximas cinco corridas", disse Briatore, que agora está totalmente no comando da equipe por enquanto. "Com a concorrência tão acirrada este ano e com um carro competitivo, que a equipe melhorou drasticamente nos últimos 12 meses, estamos em uma posição em que vemos a necessidade de alternar nossa formação".

"Também sabemos que a temporada de 2026 será importante para a equipe e fazer uma avaliação completa e justa dos pilotos nesta temporada é a coisa certa a fazer para maximizar nossas ambições no próximo ano. Continuamos a apoiar Jack na equipe, pois ele tem agido de forma muito profissional em sua função de piloto de corrida até agora nesta temporada. As próximas cinco corridas nos darão a oportunidade de tentar algo diferente e, após esse período, avaliaremos nossas opções".

