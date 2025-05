ANÁLISE F1: Alpine acerta ao trocar Doohan por Colapinto desde já?

Todos que acompanham a Fórmula 1 de perto previram isso... Os rumores sobre a demissão prematura de Jack Doohan da Alpine após apenas algumas corridas em 2025 começaram a circular no paddock já em novembro do ano passado.

O nome de seu possível substituto também era conhecido na época: o argentino Franco Colapinto. O ex-piloto da Williams não deixaria o time de Grove apenas para polir o banco de reservas da escuderia de Enstone.

Mas será que a demissão do australiano foi muito prematura? E será que seu início em 2025 foi tão ruim ao ponto de ele merecer ser substituído após apenas seis rodadas da temporada? Editores do Motorsport.com mundo afora opinam sobre o caso:

Doohan estava fadado ao fracasso, então por que esperar?

Digamos que Doohan estivesse sob tanta pressão desde o início de sua jornada como piloto - pressão que foi amplamente alimentada pelas declarações (às vezes não tão) ambíguas de seus chefes - que se poderia argumentar que o fato de a Alpine estar certa ou não em considerar substituí-lo é quase irrelevante. A questão sempre pareceu menos sobre "se" e mais sobre "quando".

Jack Doohan, Alpine Foto de: James Sutton / Motorsport Images

Os dias de Doohan pareciam contados desde o início, e os dados parecem ter sido lançados em favor de Colapinto. O australiano não poderia estar alheio a isso. No entanto, ele não fez nenhum favor a si mesmo ao raramente igualar o desempenho de seu companheiro francês Pierre Gasly e ao se envolver em incidentes dispendiosos - o mais óbvio foi seu grande e bobo acidente em Suzuka.

Portanto, embora seja verdade que a vaga de Doohan nunca pareceu segura além de alguns GPs, ele também não conseguiu mostrar o suficiente, e certamente não mostrou tanto quanto Colapinto fez durante sua curta passagem pela Williams no ano passado (o argentino também teve alguns acidentes graves, mas pelo menos marcou pontos). Resumindo, essa não é uma mudança que apresente grandes riscos esportivos e pode oferecer algumas oportunidades financeiras atraentes, então por que esperar?

- Fabien Gaillard

Ele teve seis corridas para provar seu valor - nem todos conseguiram o mesmo

Não é uma questão de a Alpine estar certa ou não, é uma questão de resultados. Seis rodadas na F1 hoje em dia são suficientes para saber se um piloto pode ou não se sair bem.

Vamos analisar os fatos. Há uma narrativa - uma palavra muito usada no paddock no último fim de semana em Miami - de que Doohan mostrou flashes de ritmo bruto em uma volta. Mas Gasly o superou em 6 a 2 até agora - incluindo sprints - e a diferença média entre os dois é de 0,367s.

Jack Doohan, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Quando se trata de corrida, Gasly terminou à frente de Doohan em cinco das seis corridas. Se estiver se perguntando em qual GP o australiano venceu o francês, bem, foi quando Gasly foi desclassificado por uma infração técnica em Xangai, depois de terminar em 11º, bem à frente de Doohan.

Por outro lado, a Alpine tem em Colapinto um piloto que já provou que sabe nadar quando é jogado no fundo do poço, como ficou evidente quando ele começou a correr com a Williams. Ele marcou pontos em Baku logo em sua segunda corrida.

É verdade que o argentino teve dois grandes acidentes no Brasil e em Las Vegas, mas o primeiro aconteceu em condições de chuva muito complicadas em Interlagos, enquanto o segundo aconteceu quando ele estava dando tudo de si para entrar no Q3, o que é um cenário muito diferente de um acidente em uma sexta-feira em Suzuka, como foi com Doohan. Além disso, Alex Albon comentou mais tarde que o Williams FW46 havia se tornado mais difícil de pilotar naquela fase da temporada.

É de se sentir pena de Doohan se esse for realmente o fim de seu tempo na F1 - sua situação provavelmente poderia ter sido diferente se Colapinto não estivesse esperando o assento. Mas não se pode escolher quando entrar na F1, e a F1 não espera por ninguém. Afinal de contas, ele teve seis corridas para provar seu valor, algo que nem todos tiveram nesta temporada (vide Liam Lawson na Red Bull)...

- Federico Faturos

Briatore agora "faz um Wurz" com Doohan?

A história de Doohan e Flavio Briatore me lembra muito a história de Alexander Wurz e Briatore. No início de 1998, Wurz era a próxima grande novidade da F1, mesmo que por apenas alguns meses. Mas quando ele se recusou a assinar um contrato de gerenciamento com Briatore e, posteriormente, caiu em desgraça, sua carreira sofreu uma queda repentina.

Oliver Oakes, Alpine, Flavio Briatore, consultor executivo da Alpine F1 Foto de: Peter Fox / Getty Images

Doohan agora está aprendendo a mesma lição: que é difícil manter uma carreira na F1 em uma equipe liderada por Briatore, a menos que você tenha o apoio total de Briatore. Pode-se discutir se Doohan é ou não um futuro campeão mundial. Pessoalmente, acho que não. Mas o fato de a especulação sobre sua substituição por Colapinto ter surgido na intertemporada - muito antes da primeira corrida - dificilmente proporciona o tipo de ambiente estável de que um jovem piloto precisa para liberar todo o seu potencial.

Doohan teria um desempenho melhor se seu futuro não estivesse sendo constantemente questionado? Sim, provavelmente. Será que seu desempenho seria forte o suficiente para justificar a manutenção indefinidamente? Provavelmente não. Pelo menos não a longo prazo.

É uma pena que o chefe de equipe Oliver Oakes não tenha aproveitado as muitas oportunidades que teve para acabar com os rumores de uma vez por todas. Eu gostaria de ver o quão bom Doohan poderia ter sido se sua equipe tivesse lhe dado confiança. O pobre Jack nunca teve uma chance séria.

- Christian Nimmervoll

O dinheiro da Argentina não fará mal, mas o que importa é o desempenho em primeiro lugar

Pessoalmente, gostaria de ver Jack ganhar mais tempo, porque acredito em dar aos novatos tempo suficiente para se estabelecerem - veja Yuki Tsunoda - e, segundo todos os relatos, ele é um bom rapaz. Mas a F1 é, obviamente, um negócio brutal, baseado no desempenho, e outros estreantes mostraram que, com as ferramentas atuais à sua disposição, pode-se esperar que eles tenham um desempenho de alto nível imediatamente.

Isso significa não apenas mostrar lampejos de ritmo, como Doohan fez, mas desempenhos mais consistentes e sem problemas, com os quais as equipes podem contar para sair na frente na batalha mais acirrada do meio de pelotão.

Franco Colapinto, piloto reserva da Alpine F1 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Por vários motivos, isso não aconteceu com Doohan, o que é uma pena. A questão agora é: Essa consistência virá em tempo hábil ou não? Os vínculos comerciais de Colapinto não são ruins, mas acho que o que importa é o desempenho em primeiro lugar.

- Filip Cleeren

Doohan simplesmente não conseguiu impressionar - e isso é importante

Eu realmente sinto muito por Jack. Não há muitos caras no paddock tão humildes, educados e acessíveis como ele, e se a corrida de Miami foi sua última na F1, isso é realmente triste. Perder um emprego que ele ama e que estava tão desesperado para conseguir não é algo que se deseje a ninguém.

No entanto, ele devia estar ciente de que as coisas poderiam mudar rapidamente se ele não cumprisse o prometido. E, no final das contas, ele não o fez. Sim, como novato, ele foi colocado em uma situação muito difícil e foi solicitado a ter um desempenho imediato, mas a situação teria sido muito diferente se seu caminho para a F1 tivesse sido mais bem-sucedido. E não se pode separar as duas partes de uma carreira.

Aqueles que se mostram excelentes nas categorias juniores tendem a receber mais tempo e paciência de seus chefes na F1. E, na maioria dos casos, eles se provam muito mais rapidamente do que aqueles que não brilharam nos campeonatos anteriores.

Jack Doohan, Alpine Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Doohan teve uma chance na F1 tão boa quanto provavelmente merecia - e, afinal, estava em suas mãos fazer com que desse certo. Em circunstâncias extremamente difíceis, sob enorme pressão - mesmo assim, ele teve essa chance.

O caminho de Colapinto para a F1 também não foi tão simples, mas quando ele conseguiu o lugar na Williams, fez exatamente o que o paddock da F1 tanto valoriza: impressionou. E isso é, em última análise, tudo o que há para saber...

- Oleg Karpov



