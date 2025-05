Nesta terça-feira pós-GP de Miami de 2025, a sexta de um total de 24 etapas da Fórmula 1 nesta temporada da elite global do esporte a motor, a Alpine anunciou a saída do britânico Oliver Oakes do cargo de chefe da equipe na seguinte declaração:

"A equipe BWT Alpine de Fórmula 1 anuncia que Oliver Oakes renunciou ao cargo de chefe de equipe. A equipe aceitou seu pedido de demissão com efeito imediato. A partir de hoje, Flavio Briatore continuará como Conselheiro Executivo e também ocupará o cargo anteriormente ocupado por Oliver Oakes".

"A equipe gostaria de agradecer a Oliver por seus esforços desde que ele entrou no verão [europeu] passado e por sua contribuição para ajudar a equipe a garantir o sexto lugar no Campeonato de Construtores de 2024. A equipe não fará mais comentários", completou o time francês em sua nota oficial.

Conforme a nota, Oakes se juntou à Alpine no meio de 2024 em substituição ao antecessor francês Bruno Famin. Apesar da boa recuperação com a equipe em 2024, culminando na colocação supracitada entre os construtores e momentos de alta como o pódio duplo em Interlagos, 2025 começou mal para o grupo.

A escuderia está no penúltimo lugar entre os times e, apesar da consistência do piloto francês Pierre Gasly, está cogitando seriamente trocar o outro competidor, Jack Doohan, da Austrália, pelo reserva argentino Franco Colapinto.

Quanto a Oakes, nos bastidores o que já se falava é que Oliver poderia ter conflitos com Briatore acerca da gestão da Alpine com o tempo. Trazido de volta pelo CEO da Renault Luca de Meo, Flavio é responsável pela decisão de encerrar a operação de motores da Renault em 2026 -- a Alpine será cliente da Mercedes.

