A Alpine anunciou, nesta terça-feira (06), a saída de Oliver Oakes como chefe de equipe na Fórmula 1. Flavio Briatore, figura carimbada no paddock desde o início dos anos 90, assumirá a posição e continuará atuando como conselheiro executivo, cargo que ocupa desde junho do ano passado. Desde a última vez que o veterano italiano esteve na chefia do time, há 16 anos, a equipe já passou por diversas lideranças.

2009 - 2011

Após o escândalo conhecido como Crashgate (ou Singapuragate) em 2008, Briatore renunciou ao cargo de chefe de equipe em 2009, quando o caso veio a público. Além dele, o diretor técnico Pat Symonds também foi suspenso.

Bob Bell, engenheiro que atuou como diretor técnico durante o bicampeonato de Fernando Alonso, ocupou a posição interinamente. Em 2010, Éric Boullier assumiu oficialmente o cargo de chefe de equipe. No ano seguinte, o time passou a se chamar Lotus Renault GP Team, apesar do chassi continuar se chamando Renault.

2012

A partir de 2012 a equipe passou a se chamar apenas Lotus F1 Team e a Renault permaneceu na categoria somente como fornecedora de motores. Além da Lotus, Caterham, Red Bull Racing e Williams utilizaram motores da fabricante francesa.

2016 - 2020

A Renault voltou ao grid da F1 como equipe em 2016, sob comando de Fréderic Vasseur, mas saiu no fim do ano após discordâncias com Cyril Abiteboul, diretor que fazia parte da equipe desde 2014.

Abiteboul acabou assumindo como chefe de equipe em 2017 e permaneceu no cargo até o fim de 2020, quando o time terminou em quarto lugar no campeonato de construtores.

2021

A partir de 2021 a equipe francesa adotou a identidade de Alpine e, nesse primeiro ano, o cargo de chefe de equipe não existiu. O CEO da marca, Laurent Rossi dividia as responsabilidades com Marcin Budkowski, diretor executivo, e Davide Brivio, diretor de corridas.

Esse foi o ano da última vitória da Alpine na F1, no GP da Hungria, com Esteban Ocon.

2022 - 2025

No ano seguinte, Otmar Szafnauer, que havia trabalhado na Force India, tornou-se chefe de equipe, cargo que ocupou até agosto de 2023, quando foi demitido após uma série de resultados ruins. O vice-presidente Bruno Famin assumiu o posto de maneira interina até agosto de 2024, quando Oliver Oakes, que tinha sido chefe da Hitech nas Fórmulas 2 e 3, foi contratado.

Agora, Oakes saiu do cargo e Briatore retorna a mesma posição que ocupava há mais de 15 anos. O italiano começou na F1 com a Benetton, em 1988 e ajudou a levar Michael Schumacher para a equipe. Alguns anos depois "descobriu" Alonso e continuou no time até o escândalo de Singapura, em 2008.

