F1: Verstappen é pole para o GP do Japão, em Suzuka; veja o grid

Carregar reprodutor de áudio

Nesta madrugada de sexta-feira para sábado, a Fórmula 1 realizou o treino de classificação (veja resultado na tabela abaixo) para o GP do Japão, 18ª de 22 etapas da temporada 2022.

É a primeira corrida da categoria máxima do automobilismo mundial no tradicionalíssimo circuito de Suzuka desde 2019, com a elite global do esporte a motor distante da pista de propriedade da Honda nos últimos dois anos em função da pandemia de Covid-19.

Neste fim de semana, Max Verstappen disputa seu segundo 'match point' na busca pelo título deste ano, após não conseguir levantar a taça no GP de Singapura. No Japão, o piloto da Red Bull precisa vencer e fazer a volta mais rápida para ser bicampeão. E o holandês ficou com a pole position.

Ele superou o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, por 0s010. Outro piloto do time de Maranello, o espanhol Carlos Sainz completa o top 3 do grid. Sergio Pérez, mexicano da Red Bull, larga em quarto, à frente da Alpine de Esteban Ocon, da França. Lewis Hamilton, da Mercedes, é o sexto.

O treino

Diferentemente dos dois treinos livres de sexta-feira, a sessão classificatória foi disputado 'no seco'. E na primeira parte do quali, o Q1, foram, na seguinte ordem, o anglo-tailandês Alexander Albon, da Williams, o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, o canadense Lance Stroll, da Aston Martin, e o outro piloto do Canadá, Nicholas Latifi, que larga em último com a Williams. Veja abaixo:

Q2

Na segunda parte da classificação, os eliminados foram, respectivamente, o australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, o finlandês Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, o japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, o chinês Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, e o alemão Mick Schumacher, da Haas.

Q3: Veja a tabela da parte decisiva do quali abaixo

Assista DEBATE sobre o quali para o GP do Japão, em Suzuka

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music